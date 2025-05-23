Автогиганты ликуют: ЕС признал Евро-7 признан нереалистичным

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2:21
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План Европейского союза по запрету на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ICE) к 2035 году, который считался почти решенным делом, неожиданно оказался под угрозой. Германия и Италия, где автопром играет ключевую роль в экономике, объединили усилия с Чехией, Словакией, Польшей, Румынией и Венгрией, чтобы заблокировать инициативу — как минимум в текущем ее виде.

Выхлопные газы
Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выхлопные газы

Министры транспорта этих стран встретились в Страсбурге, чтобы обсудить, какие правки необходимо внести в законопроект, вызывающий множество вопросов. Кроме общей позиции против запрета на традиционные моторы, коалиция также отвергла и проект внедрения экологического стандарта Euro 7, который должен начать действовать с 2026 года.

"Итальянское правительство категорически против регламента Euro 7", — подчеркнул заместитель премьер-министра Маттео Сальвини.

Его поддержал министр транспорта Чехии Мартин Купка: "Это предложение контрпродуктивно и требует корректировки в ближайшие месяцы, поскольку предъявляет нереалистичные требования".

Основные опасения стран касаются возможного резкого роста цен на автомобили и замедления обновления автопарка. Новые стандарты требуют не только дорогих технологий, но и серьезной перестройки всей отрасли, что особенно чувствительно для стран с развитым автомобильным производством.

По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, планы Еврокомиссии необходимо срочно пересмотреть. Он отметил, что отказ от двигателей внутреннего сгорания как таковых — не решение, если есть технологии, позволяющие использовать их без вреда для климата. В частности, речь идет о синтетическом топливе, которое можно производить углеродно-нейтральным способом. Именно для таких авто страны-оппозиционеры добиваются исключений.

В ближайшие недели группа направит в Брюссель альтернативный доклад с предложениями, как адаптировать инициативу под реальные условия и интересы автопроизводителей. Таким образом, дорожная карта Евросоюза по электрификации автопарка снова уходит на доработку.

Уточнения

Евро-6 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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