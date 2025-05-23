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Кража на 600 тысяч евро: кто как и грабил Renault изнутри целый год

1:50
Авто

На испанском заводе Renault в Вальядолиде разгорелся настоящий производственный триллер: сотрудники предприятия более года похищали автокомпоненты, пока руководство не начало расследование: убытки производителя составили не менее 589 000 евро.

Завод Тесла
Фото: commons.wikimedia.org by Maurizio Pesce from Milan, Italia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завод Тесла

Первым забил тревогу логист Arcese España — компании, которая сотрудничает с Renault по поставкам. Вместе с главой службы безопасности автопроизводителя он обратился в правоохранительные органы, заподозрив, что детали "теряются" не случайно. Кражи оказались системными.

Выяснилось, что один из водителей Renault вступил в сговор с представителем транспортной компании, а позже привлек к схеме и других работников завода. Компоненты, в том числе каталитические нейтрализаторы и форсунки, вывозились с территории под видом обычной отгрузки.

Так, в один из дней исчезли сразу три контейнера с катализаторами. Проверка показала, что еще в 2021 году с завода пропали поддоны с форсунками, но камеры наблюдения тогда оказались неисправны. Именно эта недоработка и позволила схеме работать так долго.

После установки новой системы видеонаблюдения следы вывоза деталей стали очевидными. По итогу были задержаны шесть сотрудников, а следствие еще продолжается. Полиция не исключает, что к делу причастны и другие лица, а общая сумма ущерба может вырасти.

Остается непонятным, учтены ли в подсчетах только сами компоненты или также убытки, вызванные срывами производственного графика. На фоне общемировых проблем с поставками деталей ситуация воспринимается особенно остро.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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