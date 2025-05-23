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Легенда или фейк: был ли секретный ВАЗ для КГБ?

2:52
Авто

Ходят слухи, что в 70-80-х годах ВАЗ якобы выпускал специальные автомобили для КГБ.

ВАЗ-2101
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2101

Якобы это были на вид обычные "Жигули", но под капотом — нечто гораздо серьёзнее. Так ли это — или всё это гаражные байки с привкусом бензина и шпионажа?

Внешне — "Жигули", внутри — спецназ

По слухам, под видом ВАЗ-2106 могли скрываться машины с мотором от Волги, усиленной подвеской, радиостанцией и даже бронестеклом. Такая себе "овца в овечьей шкуре", только в стиле КГБ: тихо, быстро, без опознавательных знаков.

Считалось, что такие машины использовались:

  • для слежки,
  • тайных перевозок,
  • сопровождения особо важных лиц,
  • "внезапного реагирования".

Некоторые рассказывали, что у "той самой шестерки":
был мотор от ГАЗ-24 (2.4 литра вместо 1.6), дисковые тормоза по кругу, радиостанция под торпедой и даже огнеупорный бак.

Что говорят документы?

Официальных подтверждений нет. Но в архивах всплывали упоминания о:

  • специальных заказах на ВАЗ-2105 и 2107 для МВД и КГБ,
  • опытных партиях с улучшенной динамикой

и "неучтённых" машинах, которые не попадали в обычную статистику выпуска.

Некоторые такие экземпляры действительно имели заводской индекс, который нигде не публиковался. И попасть в такие машины "просто так" было невозможно.

Случаи из жизни

В 90-е энтузиасты на барахолках находили "шестёрки", которые по документам были обычными, но при разборке обнаруживали двойные днища, усиленные балки и нештатные реле.

Один владелец утверждал, что его 2107 "шла как иномарка" — мотор стоял от "Волги", но на номере кузова не было заводского штампа. Совпадение?

Почему ВАЗ, а не Волга?

Ответ прост: "Волга" — заметна. А Жигули — как у всех.
Идеальная машина для незаметного наблюдения, но с возможностью рвануть при необходимости.

Легенда или правда?

  • Факт: спецслужбы действительно заказывали нестандартные версии гражданских авто.
  • Факт: таких машин было мало, и почти все шли "в конвертах" — без доступа для обычных граждан.
  • Факт: в 90-е их следы терялись. Кто-то сдал на металл, кто-то переделал под "тюнинг".

Скорее всего, такие ВАЗы существовали — но были редкими, засекреченными и недоступными для простых водителей. Живых экземпляров, если остались, — единицы. Остались только байки, пара мутных фото и вечный вопрос: "А ты бы узнал "ту самую" шестерку, если она проехала бы мимо тебя?".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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