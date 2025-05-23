Легенда или фейк: был ли секретный ВАЗ для КГБ?

Ходят слухи, что в 70-80-х годах ВАЗ якобы выпускал специальные автомобили для КГБ.
Якобы это были на вид обычные "Жигули", но под капотом — нечто гораздо серьёзнее. Так ли это — или всё это гаражные байки с привкусом бензина и шпионажа?
Внешне — "Жигули", внутри — спецназ
По слухам, под видом ВАЗ-2106 могли скрываться машины с мотором от Волги, усиленной подвеской, радиостанцией и даже бронестеклом. Такая себе "овца в овечьей шкуре", только в стиле КГБ: тихо, быстро, без опознавательных знаков.
Считалось, что такие машины использовались:
Некоторые рассказывали, что у "той самой шестерки":
был мотор от ГАЗ-24 (2.4 литра вместо 1.6), дисковые тормоза по кругу, радиостанция под торпедой и даже огнеупорный бак.
Что говорят документы?
Официальных подтверждений нет. Но в архивах всплывали упоминания о:
и "неучтённых" машинах, которые не попадали в обычную статистику выпуска.
Некоторые такие экземпляры действительно имели заводской индекс, который нигде не публиковался. И попасть в такие машины "просто так" было невозможно.
Случаи из жизни
В 90-е энтузиасты на барахолках находили "шестёрки", которые по документам были обычными, но при разборке обнаруживали двойные днища, усиленные балки и нештатные реле.
Один владелец утверждал, что его 2107 "шла как иномарка" — мотор стоял от "Волги", но на номере кузова не было заводского штампа. Совпадение?
Почему ВАЗ, а не Волга?
Ответ прост: "Волга" — заметна. А Жигули — как у всех.
Идеальная машина для незаметного наблюдения, но с возможностью рвануть при необходимости.
Легенда или правда?
Скорее всего, такие ВАЗы существовали — но были редкими, засекреченными и недоступными для простых водителей. Живых экземпляров, если остались, — единицы. Остались только байки, пара мутных фото и вечный вопрос: "А ты бы узнал "ту самую" шестерку, если она проехала бы мимо тебя?".
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.