Денег нет, но вы держитесь: автопроизводители отказываются от электромобилей

Еще полгода назад казалось, что судьба двигателей внутреннего сгорания решена. Европа и Калифорния заявили — с 2035 года в продаже останутся только автомобили с нулевыми выбросами. Но реальность оказывается куда упрямее планов — и теперь всё больше голосов звучит в унисон: «Мы не успеваем».
Как показал свежий опрос, проведённый ABB Robotics совместно с Automotive Manufacturing Solutions, 59% специалистов в автопроме не верят, что электрификация произойдёт в заявленные сроки. Причины? Самые разные — от нехватки сырья до банального отсутствия зарядной инфраструктуры.
А пока законодатели ставят жёсткие цели, Германия и Италия уже открыто угрожают отменить запрет на ДВС, если ЕС не признает право на использование синтетического топлива.
Среди опрошенных — 600 инженеров, топ-менеджеров и поставщиков комплектующих крупнейших автопроизводителей. И вот что они считают главными препятствиями:
26% назвали слабую зарядную инфраструктуру главным сдерживающим фактором.
17% уверены, что сдерживает цена самих электромобилей.
Остальные — говорят о нехватке инвестиций, сырья и логистических сложностях.
Более того, только 11% специалистов уверены, что электрификация к 2030–2040 годам реалистична. А 18% полагают, что цели ЕС не будут достигнуты вообще.
Есть и немного оптимизма: лишь 4% опрошенных уверены, что автопром не справится с устойчивым производством, хотя 25% всё ещё сомневаются из-за дороговизны перехода.
Что ж, на бумаге электромобильное будущее выглядит красиво. Но в реальности, чтобы заменить миллионы авто с ДВС, нужно не только желание — нужна энергия, провода, и... здравый смысл.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
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