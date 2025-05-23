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Денег нет, но вы держитесь: автопроизводители отказываются от электромобилей

2:11
Авто

Еще полгода назад казалось, что судьба двигателей внутреннего сгорания решена. Европа и Калифорния заявили — с 2035 года в продаже останутся только автомобили с нулевыми выбросами. Но реальность оказывается куда упрямее планов — и теперь всё больше голосов звучит в унисон: «Мы не успеваем».

Geely Galaxy Starship
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Geely Galaxy Starship

Электрификация буксует

Как показал свежий опрос, проведённый ABB Robotics совместно с Automotive Manufacturing Solutions, 59% специалистов в автопроме не верят, что электрификация произойдёт в заявленные сроки. Причины? Самые разные — от нехватки сырья до банального отсутствия зарядной инфраструктуры.

А пока законодатели ставят жёсткие цели, Германия и Италия уже открыто угрожают отменить запрет на ДВС, если ЕС не признает право на использование синтетического топлива.

Сети не выдержат, аккумуляторы — не доставят

Среди опрошенных — 600 инженеров, топ-менеджеров и поставщиков комплектующих крупнейших автопроизводителей. И вот что они считают главными препятствиями:

  • 26% назвали слабую зарядную инфраструктуру главным сдерживающим фактором.

  • 17% уверены, что сдерживает цена самих электромобилей.

  • Остальные — говорят о нехватке инвестиций, сырья и логистических сложностях.

Более того, только 11% специалистов уверены, что электрификация к 2030–2040 годам реалистична. А 18% полагают, что цели ЕС не будут достигнуты вообще.

Свет в конце тоннеля

Есть и немного оптимизма: лишь 4% опрошенных уверены, что автопром не справится с устойчивым производством, хотя 25% всё ещё сомневаются из-за дороговизны перехода.

Что ж, на бумаге электромобильное будущее выглядит красиво. Но в реальности, чтобы заменить миллионы авто с ДВС, нужно не только желание — нужна энергия, провода, и... здравый смысл.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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