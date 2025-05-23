Porsche признала провал: электромобили надоели всем, пора возвращать бензин

Всё должно было быть красиво: к 2030 году Porsche планировала, что 80% её продаж будут приходиться на электромобили. Стратегия — амбициозная, почти дерзкая. Но на недавнем собрании акционеров генеральный директор компании Оливер Блюм признал: реальность оказалась другой.
"Рынок развивается иначе, чем мы ожидали. И нам придётся быть гибкими. Мы адаптируемся", — заявил Блюм.
Иначе говоря, клиенты Porsche пока не горят желанием пересесть на электрокары. Продажи электрического Taycan упали. Да, отчасти это связано с обновлением модели, но в целом, как признала сама компания, рост интереса к электромобилям идёт медленнее, чем планировалось.
Porsche делает разворот в сторону гибридных решений. Электрический Macan, например, будет продаваться параллельно с бензиновым - пусть и не на всех рынках. Также подтверждено, что модели Panamera и Cayenne с ДВС не исчезнут и продолжат сосуществовать с электроверсиями как минимум до конца десятилетия.
Более того, ближе к 2030 году бренд представит новую серию внедорожников, и они не будут электрическими. Ставка делается на бензин и гибриды — на то, что покупают охотнее.
Причин несколько:
Падение спроса в Китае - местные покупатели все чаще выбирают местные марки.
Нестабильность в Европе, особенно в Германии — регуляторная неопределенность влияет на выбор.
Глобальная усталость от "электроштурма" - потребители не готовы резко менять привычки.
Итог: Porsche корректирует курс. Планка продаж на год снижается с 300 тысяч до 250 тысяч машин, а заодно и численность персонала. Основной акцент теперь — не на количество, а на прибыльность каждой проданной модели. А это значит: меньше машин, больше гибридов, выше маржа.
Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.
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