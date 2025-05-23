Впервые нарушить — и разориться: в Испании вводят прогрессивные штрафы

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Нарушил — заплати. Казалось бы, простое и справедливое правило. Но что если штраф за превышение скорости в 50 евро для студента — месячная боль, а для миллионера — чаевые? Испания решила, что так больше нельзя.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Теперь размер штрафа за нарушение ПДД будет напрямую зависеть от того, сколько зарабатывает водитель. И если вы входите в категорию "шестизначников", приготовьтесь — платить придётся по полной.

В чём суть реформы

Министр социальных прав Испании Пабло Бастиндуа поддержал инициативу партии "Сумар", которая предлагает ввести прогрессивные штрафы. Идея проста: чем выше доход — тем больше штраф.

Если закон примут, то:

водители с доходом от 100 000 евро в год будут платить в 6 раз больше - штраф увеличится на 500%,

те, кто получает от 85 000 до 100 000 евро , — в 4 раза (300%),

доход от 70 000 до 85 000 евро - штрафы увеличатся в 2,5 раза (150%).

А вот для людей с минимальным доходом наказание станет мягче — всего 30% от стандартного штрафа. Это попытка уравнять "боль" от наказания, а не просто собрать больше денег в бюджет.

Пример, на который все равняются

Испания — не первая. В Швейцарии шведский водитель получил штраф в миллион долларов за езду со скоростью 290 км/ч. Да, это звучит как сюжет из фильма, но именно такой подход основан на учёте годового дохода. В стране с высокими стандартами справедливости и дисциплины на дороге штрафы давно привязаны к благосостоянию.

То же практикуют Финляндия, Швеция, Норвегия. А теперь — и Испания. Видимо, эпоха одинаковых штрафов для всех подходит к концу.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

