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Кабель с сюрпризом: чем опасна привычная зарядка для электромобиля

2:33
Авто

Привычная сцена: вы паркуетесь возле зарядной станции, подключаете кабель и идёте за кофе. Но в этот момент происходит нечто большее, чем просто пополнение батареи. Ваш автомобиль, возможно, уже стал пешкой в тихой, но весьма реальной войне — кибервойне.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

В США эксперты по кибербезопасности бьют тревогу: общественные станции подзарядки электромобилей — идеальное оружие для вмешательства в энергетическую и транспортную инфраструктуру. Сценарий звучит как из фильма, но реальность ещё тревожнее.

Когда кабель — это троянский конь

Недавний эксперимент показал: достаточно всего 14 минут, чтобы скомпрометировать Tesla Model Y через заражённое зарядное устройство. Причина — уязвимости в протоколах передачи данных между авто и станцией, и всё это без использования сложного кода.

Но основная угроза — не только в том, что ваш автомобиль можно "положить". Станции — это мосты между транспортной системой и энергосетью. Их массовое отключение даже на уровне нескольких гигаватт способно нарушить стабильность энергоснабжения целого региона.

Тайные компоненты внутри "розеток"

Особое внимание вызывает наличие несанкционированных радиомодулей в оборудовании китайского производства, особенно в инверторах. В США и Австралии доля таких устройств достигает 40-60%. Это не просто нарушения сертификации, а потенциальные точки для скрытого контроля и даже отключения инфраструктуры. В одной из проверок специалисты обнаружили встроенные элементы связи, о которых не сообщалось ни в одной спецификации.

Такой зарядной точкой можно не только управлять автомобилем, но и передавать данные о ваших маршрутах, стилях вождения и даже предпочтениях в управлении. В условиях глобальной цифровой нестабильности — это мощный рычаг давления и вмешательства.

Где заканчивается удобство и начинается угроза

Компании-производители, зарядные сети, регуляторы — никто не хочет брать на себя ответственность. А пользователи, в погоне за удобством, становятся частью уязвимой системы.

"Когда вы подключаете машину, вы подключаете и свою личную жизнь", — шутят специалисты.

Но в каждой шутке — доля тревожной правды. Ведь ваш "зелёный" транспорт может оказаться не только экологичным, но и цифровым "досье" на колёсах.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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