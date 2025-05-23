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5 странных машин СССР, о которых не расскажут в музее

Авто

Советский автопром — это не только Жигули, Волги и ЗИЛы.

ЗиЛ-29061 - учение поисково-спасательного отряда по обнаружению и эвакуации экипажа космического корабля «Союз ТМА» 02
Фото: commons.wikimedia.org by Алексея Китаева, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗиЛ-29061 - учение поисково-спасательного отряда по обнаружению и эвакуации экипажа космического корабля «Союз ТМА» 02

Были проекты и машины, которые словно сошли с другой планеты. Иногда — слишком смелые, иногда — просто странные, а порой — совершенно загадочные. Их не выставляют на музейные стенды, а жаль — ведь история у каждой из них необычная.

1. ЛуАЗ-969 "Вездеход” для бездорожья и болот

Маленький, но очень живучий внедорожник, который мог переплывать речки и забираться туда, где у других — только грязь и болото.

Рулить ЛуАЗом — всё равно что управлять лодкой и танком одновременно. Но в музеях о нём вспоминают редко — слишком простой и утилитарный.

2. РуАЗ-3945 "Командирский автомобиль”

Секретный внедорожник для командного состава армии.
Очень похож на УАЗ, но с рядом "фишек": усиленная броня, радиостанции, усиленная подвеска.

Появился в 80-х, но почти не попал в народ. Поэтому музейные экспонаты по нему — редкость.

3. "Студебеккер” — советский амфибийный автомобиль

Да-да, именно так называли экспериментальную машину, способную ездить и плавать. Эта амфибия была похожа на большой вездеход с резиновыми уплотнениями и пропеллером сзади.

Проект не пошёл в серию, а несколько опытных образцов так и исчезли где-то в полях.

4. Экспериментальный "Нива-Ракета”

В начале 80-х была попытка создать спортивно-внедорожную машину с необычным аэродинамическим кузовом и усиленным мотором.

Прототип показали на выставках, но из-за дефицита ресурсов и консерватизма проекта — в серию не пустили. Музейного экземпляра нет — только чертежи и воспоминания инженеров.

5. ЗИЛ-29061 "Водолаз” — плавучий грузовик

Этот аппарат — грузовик на гусеницах, который мог не только ездить по бездорожью, но и плавать по воде. Создан для Арктики и военных нужд, он был настолько необычен, что даже в спецподразделениях считался уникальным.

Сегодня на виду его практически нет, а в музеях о нём почти не рассказывают.

Почему о них молчат?

Эти машины — как страницы из секретной тетради советского автопрома. Слишком узкоспециализированные, слишком дорогие в производстве или слишком "продвинутые” для своего времени. Они не создавались для массового рынка, а для решения очень конкретных задач.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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