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Забудьте о плохой видимости: делаем антидождь своими руками

1:43
Авто

Во время ливня даже новые щётки стеклоочистителя не всегда спасают. Дорогу будто накрывает мутная плёнка: капли не скатываются, а расплываются пятнами, мешая сосредоточиться. Глаза быстро устают, и поездка превращается в нервное испытание. Но решение оказывается куда проще — и дешевле, чем кажется.

Капли на лобовом стекле
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капли на лобовом стекле

Забудьте о дорогих водоотталкивающих спреях и чудо-полиролях. Есть один трюк, который давно знают профессиональные водители — и всё, что для него нужно, уже лежит у вас на кухне. Это обычный сырой картофель.

Да-да, звучит странно, но работает отлично. Дело в том, что картофельный крахмал оставляет на стекле тончайшую защитную пленку. Она не видна глазу, но при этом помогает воде скатываться с поверхности быстрее, не оставляя разводов и капель.

Применение проще некуда:

  • Разрежьте сырой картофель пополам.

  • Протрите внутреннюю сторону лобового стекла, боковые стёкла и зеркала одной половинкой клубня.

  • Дождитесь, пока стекло немного подсохнет.

  • Протрите поверхность чистой сухой тканью.

Сначала может показаться, что стекло чуть мутноватое, но уже через несколько минут, после полировки, оно станет чистым и прозрачным. А главное — в следующий дождь вы сразу заметите разницу: капли будут скатываться, а не цепляться, оставляя обзор чётким.

Этот способ особенно популярен у дальнобойщиков и мотоциклистов, которые не могут позволить себе ошибку на трассе в плохую погоду. И теперь он доступен каждому — без лишних трат, химии и сложностей.

Уточнения

Ви́димость — это зрительное восприятие объектов, обусловленное существованием яркостных и цветовых различий между объектами и фоном, на котором они проецируются.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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