Забудьте о плохой видимости: делаем антидождь своими руками

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Во время ливня даже новые щётки стеклоочистителя не всегда спасают. Дорогу будто накрывает мутная плёнка: капли не скатываются, а расплываются пятнами, мешая сосредоточиться. Глаза быстро устают, и поездка превращается в нервное испытание. Но решение оказывается куда проще — и дешевле, чем кажется.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капли на лобовом стекле

Забудьте о дорогих водоотталкивающих спреях и чудо-полиролях. Есть один трюк, который давно знают профессиональные водители — и всё, что для него нужно, уже лежит у вас на кухне. Это обычный сырой картофель.

Да-да, звучит странно, но работает отлично. Дело в том, что картофельный крахмал оставляет на стекле тончайшую защитную пленку. Она не видна глазу, но при этом помогает воде скатываться с поверхности быстрее, не оставляя разводов и капель.

Применение проще некуда:

Разрежьте сырой картофель пополам.

Протрите внутреннюю сторону лобового стекла, боковые стёкла и зеркала одной половинкой клубня.

Дождитесь, пока стекло немного подсохнет.

Протрите поверхность чистой сухой тканью.

Сначала может показаться, что стекло чуть мутноватое, но уже через несколько минут, после полировки, оно станет чистым и прозрачным. А главное — в следующий дождь вы сразу заметите разницу: капли будут скатываться, а не цепляться, оставляя обзор чётким.

Этот способ особенно популярен у дальнобойщиков и мотоциклистов, которые не могут позволить себе ошибку на трассе в плохую погоду. И теперь он доступен каждому — без лишних трат, химии и сложностей.

Уточнения

Ви́димость — это зрительное восприятие объектов, обусловленное существованием яркостных и цветовых различий между объектами и фоном, на котором они проецируются.

