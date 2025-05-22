Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таблетка от жадности: как сэкономить на лекарствах, не ставя себя под угрозу
Шоу-бизнес не помеха: почему Алсу после развода сохраняет внутреннюю гармонию
Наука или этический кошмар? Учёные вырастили человеческие зубы в свинье
Чому не на державною: Британия заставляет украинцев учить русский
10 лишних минут сна, за которые придётся заплатить: чем опасно откладывание будильника
Слишком много добра — тоже беда: как лишняя забота губит урожай без шанса на спасение
Малина, тесто и ничего лишнего: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает
Пересолили? Не выбрасывайте — вот как вернуть испорченный суп к жизни
Крылья смерти за пол цены: Украина построила бизнес по продаже остатков военной техники ВС РФ

Гиганты рельсов: самые мощные советские тепловозы и их история

2:13
Авто

Советский Союз всегда славился масштабом и амбициозностью своих проектов, и железнодорожный транспорт — не исключение.

ТЭП60 тепловоз
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ТЭП60 тепловоз

В эпоху индустриализации и послевоенного восстановления на рельсы страны вышли настоящие гиганты — мощные тепловозы, которые могли тянуть сотни вагонов, преодолевать суровые климатические условия и обеспечивать бесперебойную работу на самых сложных участках.

ТЭ3 — классика мощи и надёжности

Один из первых массовых советских тепловозов — ТЭ3, выпущенный в 1953 году. Этот двенадцатиосный гигант с мощностью около 2000 лошадиных сил быстро стал основой грузового движения. Его сила и выносливость сделали ТЭ3 незаменимым на длинных и тяжёлых маршрутах.

ТЭ10 — новый этап в развитии

В 1960-х годах на смену ТЭ3 пришёл тепловоз ТЭ10 с ещё более мощным дизельным двигателем. С мощностью до 2900 л. с. он мог тянуть тяжёлые составы на большие расстояния, что заметно повысило эффективность железнодорожных перевозок.

ТЭП60 — тепловоз для пассажиров

Хотя в основном тепловозы ассоциируются с грузовыми перевозками, ТЭП60 был создан специально для пассажирских поездов. С мощностью в 2000 л. с. и более плавным ходом он обеспечивал комфорт и скорость на железных дорогах СССР.

ТЭ33А — современный гигант

Переходя в современные времена, нельзя не упомянуть ТЭ33А — российскую версию американского GE Evolution Series, которая выпускается с 2009 года. Мощность этого тепловоза превышает 4000 лошадиных сил, и он по праву считается одним из самых мощных тепловозов в мире.

Почему они были важны?

Эти железнодорожные гиганты стали символом индустриального могущества СССР. Благодаря им сотни тысяч тонн грузов ежедневно преодолевали тысячи километров, связывая города и республики огромной страны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует
Военные новости
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года
Мир. Новости мира
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Наука или этический кошмар? Учёные вырастили человеческие зубы в свинье
Чому не на державною: Британия заставляет украинцев учить русский
10 лишних минут сна, за которые придётся заплатить: чем опасно откладывание будильника
Слишком много добра — тоже беда: как лишняя забота губит урожай без шанса на спасение
Малина, тесто и ничего лишнего: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает
Пересолили? Не выбрасывайте — вот как вернуть испорченный суп к жизни
Крылья смерти за пол цены: Украина построила бизнес по продаже остатков военной техники ВС РФ
Старые машины — золотой запас: почему современные чинить всё дороже
Листья вскоре порадуют: как распознать хрен среди сорняков
Гиганты рельсов: самые мощные советские тепловозы и их история
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.