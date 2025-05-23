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Алкоголь ушёл — или только кажется? Сколько часов нельзя садиться за руль

2:36
Авто

Даже бокал вина или бутылка пива накануне может обернуться штрафом, лишением прав или даже уголовной ответственностью. Вождение в нетрезвом виде в России — это не просто административное нарушение, а угроза жизни и серьёзное преступление. Так сколько же нужно подождать после употребления алкоголя, чтобы снова сесть за руль?

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Как долго алкоголь остаётся в организме

Алкоголь начинает действовать уже через 5-10 минут после употребления. Максимальная концентрация в крови наступает через 1-1,5 часа. При этом скорость выведения зависит от множества факторов: пола, возраста, веса, обмена веществ и крепости напитка.

В среднем, чтобы полностью вывести из организма:

  • 0,5 л пива потребуется 4-6 часов,

  • 100 мл водки — 8-10 часов,

  • 150 мл вина — 6-8 часов.

Что говорит закон

Согласно КоАП РФ (ст. 12.8), водитель считается нетрезвым, если содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 мг/л, а в крови — 0,35 г/л. Эта граница установлена с учётом возможной погрешности алкотестера и наличия естественного этанола в организме.

Если показатель выше нормы:

  • Штраф — 30 000 рублей,

  • Лишение прав — от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении наступает уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ):

  • Штраф до 300 000 рублей или

  • арест до 2 лет.

Почему нельзя "пару часов — и за руль"

Главная ошибка — думать, что опьянение уже прошло, если вы "чувствуете себя нормально". На деле, даже небольшое количество спиртного может оставаться в крови и дыхании намного дольше, чем кажется.

Рекомендация экспертов: после употребления алкоголя не садиться за руль минимум 24 часа. Только это даёт реальную гарантию, что вы не нарушите закон и не подвергнете опасности себя и других.

Безопасность прежде всего

Вождение в нетрезвом виде — это не случайность, а осознанный риск. Потеря прав, судимость, авария — всё это может стать последствиями одной неосторожной поездки. Не стоит рисковать: если выпил — вызывай такси или воспользуйся общественным транспортом.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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