Бюджетная, но не бесплатная: сколько действительно стоит содержать Lada

Владельцы подержанных автомобилей в России теперь могут точнее прикинуть, сколько им обходится эксплуатация своих машин. Портал "Авито Авто" провёл исследование, в котором рассчитал средние годовые расходы на владение авто: в расчёт пошли техобслуживание, топливо, ОСАГО и транспортный налог. Выводы оказались предсказуемыми, но любопытными.
Самыми экономичными оказались Fiat и Datsun — на обслуживание этих марок уходит в среднем 76 000 рублей в год. Немного больше — около 81 000 рублей — тратят владельцы Skoda и Daewoo.
Lada тоже вошла в список доступных в обслуживании машин. По данным аналитиков, владельцы "Лад" тратят в среднем 82 000 рублей в год. При этом средний годовой пробег у них — 13 700 км, что делает расчёты достаточно репрезентативными.
Абсолютный лидер по экономичности — Kia Picanto, на содержание которой уходит всего 69 000 рублей в год. Следом идут Chevrolet Spark, Skoda Fabia и Lada Granta Cross с показателем в 71 000 рублей. Замыкает тройку Fiat Albea — 73 000 рублей ежегодно.
В другом конце списка — тяжёлая артиллерия. Владельцы Lexus LX и Porsche Cayenne S платят свыше 200 000 рублей в год. А звание самого дорогого в обслуживании авто достаётся Mercedes-AMG G-Class: его содержание обойдётся в колоссальные 270 000 рублей ежегодно.
Отдельно упоминается Lada Niva Legend: за 5 лет на её обслуживание придётся потратить почти 1,5 миллиона рублей — несмотря на репутацию "неубиваемого" внедорожника, затраты на топливо и сервис значительные.
LADA ("Ла́да") — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ".
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