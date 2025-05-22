Хватит бегать между рядами парковки: как запомнить, где оставил машину, навсегда

2:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Знакомо чувство, когда стоишь на парковке и лихорадочно вспоминаешь, куда дел машину? Ты не один. Исследование Nissan показало: 65% водителей хотя бы раз теряли своё авто, 33% — делают это ежемесячно, а 5% забывают местоположение каждый божий день.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Но есть хорошие новости: чтобы не бегать по парковке с паникой в глазах, достаточно пары простых, но эффективных трюков.

1. Снимай видео, а не фото

Фото фиксирует момент, но редко помогает сориентироваться. А вот короткое видео, где ты идёшь от машины до нужной точки, легко поможет пройти этот путь в обратную сторону. Просто включи запись и направь камеру вперёд — а потом при возвращении пересмотри видео наоборот.

2. Карта — твой лучший друг

На улице проще всего поставить "пин" на карте в приложении Google Maps. Один тап — и ты сохранил координаты. Даже если гуляешь ночью, навигатор уверенно приведёт тебя к машине. Особенно удобно, если ты припарковался где-то на углу двух улиц — запомнить названия проще, чем искать ориентиры на безликой стоянке.

3. Сделай авто заметным

Серебристые и чёрные машины сливаются с толпой. Простой способ выделить свою — прищепить к антенне или дворнику яркий лоскут ткани. Даже старый носок подойдёт, если он бросается в глаза.

4. Ищи место у выхода

Парковаться у входа — удобно, но места там всегда заняты. А вот места возле выходов часто свободны и найти машину потом гораздо проще. Приятный бонус — немного лишней физической активности.

5. Включай технологии

Для iPhone: приложение Find My Car Smarter и Bluetooth-брелок автоматически сохранят локацию авто, когда ты отходишь.

Для Android: Park Me Right — бесплатный способ вручную сохранить точку парковки за пару секунд.

6. Развивай внимание

Никакие технологии не заменят простой привычки: обращать внимание на окружение, когда оставляешь машину. Это поможет не только быстрее найти авто, но и снизит стресс.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

