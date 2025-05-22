Какие Жигули были самыми надёжными? Сравнение всех моделей

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"Жигули" — это не просто машины, это символ целой эпохи.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ VAZ-2102 0632

У каждой модели были свои плюсы и минусы, но если говорить именно о надёжности, некоторые из них явно выделялись на фоне остальных.

ВАЗ-2101 "Копейка"

Первая модель, с которой всё началось. Она была простой, как молоток, и такой же надёжной. Мотор 1.2 литра прощал плохой бензин, перегрев и любые ошибки водителя.

"Копейка" могла ехать даже с поломанной коробкой, подтянутой проволокой. Настоящая легенда — легко чинится, почти неубиваемая.

ВАЗ-2102

Это "копейка" в кузове универсал. Всё те же технические решения, та же надёжность, но плюс грузоподъёмность и больше пространства. Отличный выбор для семьи или деревни. За это её особенно ценили сельские жители.

ВАЗ-2106

Более мощная и "шикарная" версия. Мотор 1.6 литра, улучшенная отделка, удобство. Чуть сложнее в обслуживании, но при нормальном уходе — ездит годами. Один из лучших балансных вариантов между комфортом и надёжностью.

ВАЗ-2103

Эта модель выглядела премиально для своего времени — с хромом, двойными фарами и богатой приборкой. Надёжная, но уже более требовательная к качеству топлива и сервису. Всё ещё очень достойна.

ВАЗ-2104

Универсал на базе "пятёрки". Унаследовал всё хорошее от 2105, но более вынослив за счёт отточенной конструкции. Его ценили за неприхотливость и практичность.

Менее надёжные модели — "2105" и "2107"

Хотя они были "свежими" и выглядели современнее, у них было больше пластиковых деталей, проблем с электрикой и слабой сборкой (особенно в поздние годы выпуска). ВАЗ-2107 казался шикарным снаружи, но часто подводил внутри.

Если хотели настоящие "Жигули", чтобы они ездили, как танк, и не подводили — брали ВАЗ-2101 или ВАЗ-2102.

Хотелось чуть больше комфорта — смотрели в сторону "2106".

А вот "пятёрка" и "семёрка" — это уже ближе к стилю, чем к надёжности, особенно если брать поздние экземпляры.