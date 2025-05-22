Какие Жигули были самыми надёжными? Сравнение всех моделей

"Жигули" — это не просто машины, это символ целой эпохи.
У каждой модели были свои плюсы и минусы, но если говорить именно о надёжности, некоторые из них явно выделялись на фоне остальных.
ВАЗ-2101 "Копейка"
Первая модель, с которой всё началось. Она была простой, как молоток, и такой же надёжной. Мотор 1.2 литра прощал плохой бензин, перегрев и любые ошибки водителя.
"Копейка" могла ехать даже с поломанной коробкой, подтянутой проволокой. Настоящая легенда — легко чинится, почти неубиваемая.
ВАЗ-2102
Это "копейка" в кузове универсал. Всё те же технические решения, та же надёжность, но плюс грузоподъёмность и больше пространства. Отличный выбор для семьи или деревни. За это её особенно ценили сельские жители.
ВАЗ-2106
Более мощная и "шикарная" версия. Мотор 1.6 литра, улучшенная отделка, удобство. Чуть сложнее в обслуживании, но при нормальном уходе — ездит годами. Один из лучших балансных вариантов между комфортом и надёжностью.
ВАЗ-2103
Эта модель выглядела премиально для своего времени — с хромом, двойными фарами и богатой приборкой. Надёжная, но уже более требовательная к качеству топлива и сервису. Всё ещё очень достойна.
ВАЗ-2104
Универсал на базе "пятёрки". Унаследовал всё хорошее от 2105, но более вынослив за счёт отточенной конструкции. Его ценили за неприхотливость и практичность.
Менее надёжные модели — "2105" и "2107"
Хотя они были "свежими" и выглядели современнее, у них было больше пластиковых деталей, проблем с электрикой и слабой сборкой (особенно в поздние годы выпуска). ВАЗ-2107 казался шикарным снаружи, но часто подводил внутри.
Если хотели настоящие "Жигули", чтобы они ездили, как танк, и не подводили — брали ВАЗ-2101 или ВАЗ-2102.
Хотелось чуть больше комфорта — смотрели в сторону "2106".
А вот "пятёрка" и "семёрка" — это уже ближе к стилю, чем к надёжности, особенно если брать поздние экземпляры.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.