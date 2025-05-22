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Топ-5 самых капризных мотоциклов СССР

2:31
Авто

В СССР делали немало мотоциклов, и среди них были не только легенды вроде "Урала" или ИЖа, но и настоящие капризные "железные характеры".

Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1

Они больше ломались, перегревались, заводились с пятого удара и требовали бесконечного внимания.

Вот честный и живой антитоп.

1. ИЖ Юпитер-5

Главный "заводной интроверт": мог не завестись вообще — просто потому что ему не нравится погода, свеча, настроение. Двигатель с двумя цилиндрами, которые не всегда хотели работать одновременно.

Подтекающее сцепление, регулярные проблемы с зажиганием, вибрация — привет, остеохондроз.

2. Минск ММВЗ-3.111

Лёгкий и вроде бы манёвренный, но мотор — лотерея.
Карбюратор — живая сущность: требует подстройки каждую неделю.

Течь масла — почти штатный режим. "Завестись с толкача" — не аварийная мера, а повседневная практика.

3. Ковровец К-175

Стильный, но полнейший проказник на колёсах. Заводился с десятой попытки. Или не заводился вовсе.

Подвеска мягкая до предела — ловишь кочки позвоночником. Электрика вела себя, как будто живёт своей жизнью.

4. Тула ТМЗ-5.952

Кажется, был создан, чтобы испытывать терпение. Тяжёлый, неустойчивый, с мотором, который "не хотел" работать под нагрузкой.

Плюс — трёхколёсный (это и минус), и часто переворачивался в поворотах. Ремонтопригодный, но только если ты инженер МАЗа.

5. Восход-3М

Доступный, но коварный. Карбюратор мог "захлебнуться" просто от взгляда.

Электроника временами просто исчезала. Заводился не всегда, а глох — по настроению.

Почему они такими были?

  • Качество сборки: детали "подгонялись напильником".
  • Дефицит: мотоцикл могли продать с завода "необкатанным" — добирай напильником сам.

Плохое масло, плохой бензин — убивали даже хорошее. Никакой электроники — и это плюс, и это же минус: всё вручную, всё на слух.

Самые капризные мотоциклы СССР не всегда были плохими. Просто они требовали не водителя — а владельца с душой механика, терпением святого и запасом проклятий на всякий случай.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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