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Автобусы ПАЗ и пятачки маршрутов: экскурсия по советскому пассажирскому раю

3:00
Авто

В СССР, когда "такси" называли только трёхгоршечным ЗиС-51, а метро не ходило туда, не ходило сюда, на помощь приходили автобусы ПАЗ и сложная сеть остановок-"пятачков".

ПАЗ-672
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ПАЗ-672

Эти стальные кареты на колесах были "народным транспортом" во всех смыслах: и в широте охвата, и в многолюдности, и в ощущении жизни в режиме "устройся поудобнее — и держись".

Что такое "пятачок" и зачем он нужен?

Остановка-пятачок — это не просто место для посадки-высадки. Это мини-рынок импровизаций:

  • люди тащили сумки с рынка и трёхлитровые банки,
  • кто-то сдавал мелочь "налево" за проезд,
  • кто-то штурмовал автобус.

На "пятачках" существовали негласные законы:

  • Занять очередь первым — значит получить "право первой ночёвки" на передней ступеньке.
  • Провожать автобус взглядом и тут же ругать "опоздали на пять секунд" — священный ритуал.
  • Обменяться сплетнями: "А ты знаешь, что новый маршрут на завод запустили?".

Автобусы ПАЗ: гроза любителей "комфорт-класса"

ПАЗ-652 и ПАЗ-672 — главные герои городских дорог конца 60-х-70-х.

Интерьер: жесткие деревянные сиденья или искусственная кожа, которая липла в жару и трескалась от холодов.

Шум и духота: когда все окна были забиты студенческими рюкзаками, а водитель успевал лишь посигналить "окно не открыть — провода".

Маршруты и их легенды

Маршрут № 5: "Центр — Рабочий посёлок". Его ждали больше, чем зарплаты.

Маршрут № 17: "Вокзал — Завод". Ходил каждые 20 минут… если повезёт.

Маршрут "тридцать с хвостиком" — смешанное семейство автобус-троллейбус, где ПАЗ вдруг превращался в "троль", и люди просто пересаживались без оповещения.

Каждый маршрут — как отдельный сериал:

  • бэкграунд (длина пути),
  • персонажи (вахтёрша-скучалая, студент-песенник, бабушка-комментатор),
  • интрига (поедет или отменят рейс из-за ремонта дороги).

Почему ПАЗ и пятачки навсегда в сердце СССР

Доступность. Билет стоил копейки, а ты мог пересечь полгорода.

Социальная сеть. Ни один ВК не сближает так, как совместная поездка в духоте и толчее.

Школа терпения. Стоять в очереди, ждать опоздавший автобус и не сорваться — основа выживания в условиях дефицита.

Воспоминания. Даже сегодня запах свежескошенной травы за окном ПАЗа возвращает в детство.

Автобусы ПАЗ и пятачки маршрутов — это не просто транспорт, а мембранный слой советской жизни, где оживали сплетни, рождались дружбы и проверялся характер. Те, кто застал эру ПАЗ-ов, уверены: самый короткий путь домой всегда пролегал через сердце городского "пятачка".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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