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Звезда в капоте: как советские моторы копировали Запад и превзошли его

1:39
Авто

В послевоенные годы СССР остро нуждался в собственном автопроме.

Газ М1
Фото: commons.wikimedia.org by Stas Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ М1

Решили взять проверенные западные моторы по лицензии, но советские инженеры быстро перестали быть просто клонами: они адаптировали их под наши условия и усилили надёжность до легендарных высот.

Клонирование — точка старта

ГАЗ-М1 "Эмка” копировал Ford Model B, но его мотор научили "греться" в морозы и работать на низкооктановом бензине.

ЗИЛ-110/111 повторял американские V8, но каждый блок становился тяжелее и прочнее — чтобы не бояться наших дорог.

Адаптация под климат и топливо

  • Морозоустойчивость: "подогрев картера" и усиленные клапаны позволяли заводить мотор при -40 °C.
  • Низкооктановый бензин: камеры сгорания переделали под октан-72…76, иногда и под керосин.
  • Пыль и перегрев: увеличенные радиаторы и фильтры спасали от заклинивания даже в самых суровых условиях.

Улучшения вместо имитации

Усиленные шатуны и кольца держали мотор при любых нагрузках.

Суперёмкие маслосъёмники и герметичные сальники обеспечивали безупречную работу без капли масла на трассе.

Советские моторы родились из копий, но превратились в символ надёжности: не рекордисты по мощности, а несгибаемые бойцы, готовые работать в пыльных бездорожьях и арктических морозах. Вот почему "звезда в капоте" стала гордостью отечественной инженерии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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