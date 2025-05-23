Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать

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Выглядят стильно, стоят доступно, но за пару месяцев превращаются в вечную головную боль. Мы собрали список машин, которые не стоят ни времени, ни денег — по статистике их владельцы чаще вызывают эвакуатор, чем наслаждаются поездками.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Nissan Juke: симпатичный, но капризный

Почти треть владельцев Juke пожаловалась на постоянные поломки. Чаще всего летят аккумуляторы, тормоза и электроника, а 80% водителей вообще не доехали до сервиса своим ходом. Ремонт затягивается надолго, половина — дороже 190 тысяч рублей. Даже при цене на вторичке около 800 тысяч рублей, это может оказаться самым неудачным вложением.

Kia Sportage: не везёт с дизелем

56% владельцев дизельных версий жаловались на поломки — чаще всего умирает двигатель или коробка. Бензиновые версии живут дольше, но катализатор может развалиться уже на 30 тысячах км. Хотя большинство ремонтов проходит по гарантии, кто не попадает под неё, платит до 190 тыс. рублей. А дизельный Sportage с пробегом — удовольствие сомнительное за 2,1 млн.

Mazda CX-60: худший в своём классе

Целых 62% владельцев столкнулись с неисправностями. Проблемы с двигателем, коробкой, электрикой и даже подвеской. Быстро починили — только половине. Остальные ждали неделями. При этом стоит такой кроссовер от 6 до 7,2 млн рублей. Ненадёжность за такие деньги? Спасибо, нет.

Volkswagen Golf: дизель подвёл

Хотя дизельная версия доставила хлопот 30% владельцев, поломки не критичные. Зато ремонт за свой счёт пришлось делать большинству — только 41% попали под гарантию. Цены кусаются: от 2,2 млн за бензиновый до 3,6 млн за дизельный. А это уже территория приличных кроссоверов.

Range Rover Evoque: дорогие нервы

Почти у 35% владельцев первого поколения (2013-2019) возникли серьёзные неисправности — двигатель, подвеска, выхлоп. В сервисе машины зависали надолго, а у кого не было гарантии — прощались с суммой в 190 тыс. рублей. Подержанный стоит около 2,8 млн, а новый — 7,4 млн. Сомнительная роскошь.

Даже свежие и визуально привлекательные авто могут оказаться "денежными пылесосами”. Особенно неприятно, когда машина ломается чаще, чем ездит. Смотрите не только на дизайн — заглядывайте в отзывы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

