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У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает

2:07
Авто

Какие машины сегодня улетают с "вторички" за считаные часы? Ответ может удивить: в лидерах не только премиум-кроссоверы, но и вполне скромные модели.

2020 Nissan Sentra (United States)
Фото: commons.wikimedia.org by Gold Pony, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
2020 Nissan Sentra (United States)

Два полюса спроса

Первое место по числу звонков — Toyota Corolla. За машину 2020 года с пробегом 24 тыс. км, продавец получил 76 звонков, прося 1,5 млн рублей. Вторым по популярности стал Kia Sorento с пробегом 26,5 тыс. км и ценником 3,6 млн — 74 звонка. Обе машины купили почти сразу, без долгих торгов.

Неожиданный фаворит

На третьем месте — ВАЗ-2121 за 650 тыс. рублей. Почти 90 тыс. км пробега, не самый свежий год — и 59 звонков. Продали всего за два дня.

Редкие, но желанные

Volkswagen, Nissan, Renault и даже BMW тоже уходят с минимальными торгами. Всё дело в том, что машин этих марок осталось немного, и особенно ценятся те, в которых нет китайских деталей — к ним меньше вопросов по качеству, а цены на комплектующие предсказуемее.

Новая реальность вторички

Раньше авто с завышенной ценой продавалось неделями, теперь же всё решается за день. Люди готовы подписывать договор через друга, лишь бы не упустить вариант.

Китайцы: спрос и сомнения

Некоторые китайские модели стали хитом. Например, Haval H6, Tank300 или Geely Monjaro. Их продают быстро, но часто это "обратные" сделки — владелец осознал, что содержание дороже, чем ожидалось.

А вот гибриды Lixiang (L7, L9) — настоящие фавориты. Их официально не привозят, но на вторичке они ценятся за сборку и технологии. Особенно востребованы L9 — конкурентов в этой нише почти нет.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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