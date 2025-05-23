У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает

Какие машины сегодня улетают с "вторички" за считаные часы? Ответ может удивить: в лидерах не только премиум-кроссоверы, но и вполне скромные модели.
Первое место по числу звонков — Toyota Corolla. За машину 2020 года с пробегом 24 тыс. км, продавец получил 76 звонков, прося 1,5 млн рублей. Вторым по популярности стал Kia Sorento с пробегом 26,5 тыс. км и ценником 3,6 млн — 74 звонка. Обе машины купили почти сразу, без долгих торгов.
На третьем месте — ВАЗ-2121 за 650 тыс. рублей. Почти 90 тыс. км пробега, не самый свежий год — и 59 звонков. Продали всего за два дня.
Volkswagen, Nissan, Renault и даже BMW тоже уходят с минимальными торгами. Всё дело в том, что машин этих марок осталось немного, и особенно ценятся те, в которых нет китайских деталей — к ним меньше вопросов по качеству, а цены на комплектующие предсказуемее.
Раньше авто с завышенной ценой продавалось неделями, теперь же всё решается за день. Люди готовы подписывать договор через друга, лишь бы не упустить вариант.
Некоторые китайские модели стали хитом. Например, Haval H6, Tank300 или Geely Monjaro. Их продают быстро, но часто это "обратные" сделки — владелец осознал, что содержание дороже, чем ожидалось.
А вот гибриды Lixiang (L7, L9) — настоящие фавориты. Их официально не привозят, но на вторичке они ценятся за сборку и технологии. Особенно востребованы L9 — конкурентов в этой нише почти нет.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.