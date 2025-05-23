Узнайте первым: премьера электрического AMG GT изменит всё, что мы знали об автомобилях

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Mercedes-AMG выходит на новую орбиту: в июне ожидается премьера четырёхдверного электроседана, который станет преемником легендарных AMG GT — но без бензинового мотора и знаменитого V8.

Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-AMG SL

Это будет первая полностью электрическая модель, построенная на новой платформе AMG. EA, и она нацелена на прямую конкуренцию с Porsche Taycan и другими премиальными электрокарами.

Новый GT станет флагманом электрической линейки AMG. Его мощность составит около 900 л. с., что позволит автомобилю разгоняться с ошеломляющей динамикой.

Конструкция кузова будет оптимизирована для минимального аэродинамического сопротивления, а компактные осевые электродвигатели обеспечат сочетание высокой энергоэффективности и мощности.

Автомобиль получит аккумулятор нового поколения, адаптированный для экстремальных нагрузок и спортивного стиля вождения.

Концепция модели была впервые показана на шоу-каре Vision AMG в 2022 году. Новый GT сохранит узнаваемые черты AMG, но будет отличаться футуристичным дизайном: тонкие фары в форме трехконечной звезды, задние фонари со звездной графикой и светящаяся "панамериканская" решетка создадут образ будущего.

Соперниками нового AMG GT станут Porsche Taycan Turbo S, Lotus Emeya R и Polestar 5. Mercedes делает ставку на высокую мощность, передовые технологии и оригинальный дизайн, чтобы занять лидирующие позиции в премиум-сегменте электрических седанов.

Главная интрига: это первый GT, где не будет ни бензина, ни турбин. Только электричество и инженерия нового века. Mercedes-AMG обещает, что это будет не просто переход, а революция в духе бренда.

Уточнения

Mercedes-AMG (от нем. Hans Aufrecht, Erhard Melcher из Großaspach), чаще употребляемое в сокращённом варианте AMG — подразделение Mercedes-Benz, входящее в состав концерна Mercedes-Benz Group, и осуществляющее производство более мощных и спортивных серийных моделей (или модификаций) компании, выпуск и доработку двигателей внутреннего сгорания, а также собственных гоночных автомобилей и представление интересов марки Mercedes-Benz в автоспорте.

