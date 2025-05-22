Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный свет для OZON: новый логистический комплекс создаст 2000 рабочих мест под Уфой
Учёные нашли цвет, который человек не может увидеть. Его нельзя даже показать
Renault и Nissan снова в огне: суд разрешил массовый иск из-за подделки тестов
Ягоды с таймером: как продлить их жизнь, не прибегая к холодильной магии
Перевёл аванс — и остался без жилья: как не стать жертвой при аренде квартиры
Мопед Карпаты. Заветная мечта советского подростка
Необычайные изменения в полярных морях: к чему приведёт исчезновение льда
Сюрприз из Голливуда: Кевин Смит раскрыл мечту о России
Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки

Электромобили под микроскопом: BMW i5 Touring и Audi A6 e-tron — что лучше для ваших нужд

2:18
Авто

BMW i5 Touring против Audi A6 e-tron Avant: кто выйдет победителем в битве электрокаров?

Audi A6 Avant e-tron
Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi A6 Avant e-tron

Соперничество между BMW i5 Touring и Audi A6 e-tron Avant показывает два диаметрально противоположных подхода к проектированию электромобилей. BMW создаёт универсальные автомобили, предлагая как ДВС, так и электрические версии в одном кузове. Audi же идёт другим путём, разрабатывая отдельные модели для электромобилей и машин с двигателями внутреннего сгорания.

Преимущества Audi A6 e-tron Avant заметны с первого взгляда. Благодаря плоской нижней части кузова и отсутствию традиционных зеркал, автомобиль демонстрирует выдающуюся аэродинамику.

Он компактнее BMW и при этом обладает большей ёмкостью аккумулятора. Кроме того, A6 e-tron предлагает более просторный салон и удобство парковки.

Но и у Audi есть слабые стороны. Виртуальные зеркала плохо работают в тёмное время суток и при влажной погоде. На трассе A6003 автомобиль проявляет нервозность и требует постоянного внимания.

BMW i5 Touring, в свою очередь, не столь технологично радикален, зато практичен. У него выше производительность, лучше багажник и есть удобная электрическая задняя дверь. Городская езда на i5 спокойная и комфортная. Однако есть нюансы: несовместимость с рядом устройств в Великобритании и слабая управляемость на сложных участках дороги.

Вывод прост: i5 может быть менее "электрическим", но выигрывает как автомобиль для повседневной жизни и перевозки вещей. Он не жертвует функциональностью ради инноваций. A6 e-tron выигрывает в дизайне и футуризме, но требует компромиссов.

Интересно, что BMW, выпуская универсальные платформы, действует как некий индикатор: возможны ли электромобили без радикального переосмысления? Возможно, будущее не будет полностью электрическим, и BMW готова к любому сценарию, сохраняя гибкость между ДВС и электричеством.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.

Audi Q8 e-tron (ранее Audi e-tron GE до 2022 года) — полностью электрический среднеразмерный кроссовер производства Audi AG. Первый серийный электромобиль компании. Поступил в продажу в 2019 году. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Зелёный свет для OZON: новый логистический комплекс создаст 2000 рабочих мест под Уфой
Учёные нашли цвет, который человек не может увидеть. Его нельзя даже показать
Renault и Nissan снова в огне: суд разрешил массовый иск из-за подделки тестов
Ягоды с таймером: как продлить их жизнь, не прибегая к холодильной магии
Перевёл аванс — и остался без жилья: как не стать жертвой при аренде квартиры
Мопед Карпаты. Заветная мечта советского подростка
Необычайные изменения в полярных морях: к чему приведёт исчезновение льда
Сюрприз из Голливуда: Кевин Смит раскрыл мечту о России
Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки
Этот жирный секрет возвращает упругость, блеск и спокойствие за кожу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.