Электромобили под микроскопом: BMW i5 Touring и Audi A6 e-tron — что лучше для ваших нужд

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BMW i5 Touring против Audi A6 e-tron Avant: кто выйдет победителем в битве электрокаров?

Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi A6 Avant e-tron

Соперничество между BMW i5 Touring и Audi A6 e-tron Avant показывает два диаметрально противоположных подхода к проектированию электромобилей. BMW создаёт универсальные автомобили, предлагая как ДВС, так и электрические версии в одном кузове. Audi же идёт другим путём, разрабатывая отдельные модели для электромобилей и машин с двигателями внутреннего сгорания.

Преимущества Audi A6 e-tron Avant заметны с первого взгляда. Благодаря плоской нижней части кузова и отсутствию традиционных зеркал, автомобиль демонстрирует выдающуюся аэродинамику.

Он компактнее BMW и при этом обладает большей ёмкостью аккумулятора. Кроме того, A6 e-tron предлагает более просторный салон и удобство парковки.

Но и у Audi есть слабые стороны. Виртуальные зеркала плохо работают в тёмное время суток и при влажной погоде. На трассе A6003 автомобиль проявляет нервозность и требует постоянного внимания.

BMW i5 Touring, в свою очередь, не столь технологично радикален, зато практичен. У него выше производительность, лучше багажник и есть удобная электрическая задняя дверь. Городская езда на i5 спокойная и комфортная. Однако есть нюансы: несовместимость с рядом устройств в Великобритании и слабая управляемость на сложных участках дороги.

Вывод прост: i5 может быть менее "электрическим", но выигрывает как автомобиль для повседневной жизни и перевозки вещей. Он не жертвует функциональностью ради инноваций. A6 e-tron выигрывает в дизайне и футуризме, но требует компромиссов.

Интересно, что BMW, выпуская универсальные платформы, действует как некий индикатор: возможны ли электромобили без радикального переосмысления? Возможно, будущее не будет полностью электрическим, и BMW готова к любому сценарию, сохраняя гибкость между ДВС и электричеством.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.



Audi Q8 e-tron (ранее Audi e-tron GE до 2022 года) — полностью электрический среднеразмерный кроссовер производства Audi AG. Первый серийный электромобиль компании. Поступил в продажу в 2019 году.

