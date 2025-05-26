Один взгляд — и штраф: мелочи в машине, которые заметит даже сонный инспектор

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Включился "джеки чан" — та самая лампочка Check Engine — и вы решили, что "машина же едет"? Больше так не прокатит. С 2023 года вступили в силу обновлённые правила, и теперь некоторые неисправности, заметные невооружённым глазом, могут закончиться эвакуатором, а не просто штрафом.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Горит ABS — отдай ключи

Индикатор неисправности системы ABS на панели — уже повод остановить автомобиль. Инспектор может зафиксировать это на фото и запретить эксплуатацию машины. Помимо эвакуации, водителю грозит штраф — 500 рублей.

Утечки под капотом

Многие уверены, что небольшая течь из гидроусилителя — не повод для тревоги. Но у инспекторов есть зеркала на длинных ручках, и если увидят масляные следы — это нарушение. Особенно тщательно осматривают переднюю подвеску и рулевой механизм.

Световая техника под прицелом

Не работают фары, "стопы" или габариты — готовьтесь к остановке. А если у вас установлен самодельный ксенон — это уже нарушение, которое не спасёт даже идеальный внешний вид авто.

Видеорегистратор? Без паники

Хорошая новость: если регистратор не мешает обзору, штрафа не будет. Инспектор может лишь попросить перенести устройство, если оно мешает смотреть в зеркало или заслоняет обзор.

Дворники и осадки — комбо для штрафа

Если дворники не работают во время дождя или снега — всё, движение запрещено. Даже если остальные системы в порядке.

Штрафы — не всегда, эвакуация — по ситуации

Неподходящие шины (летние зимой или наоборот) по-прежнему тянут на 500 рублей, но эвакуации не будет. Инспекторы чаще ограничиваются предупреждением — особенно если видно, что водитель не игнорирует проблему, а просто не успел устранить.

Не для галочки — для безопасности

Проверяйте не только давление в шинах, но и работу фар, состояние рулевого, "дворников" и тормозов. Это не только требование правил — это вопрос жизни. Лучше устранить неисправность заранее, чем встречаться с эвакуатором по вине лампочки на панели.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

