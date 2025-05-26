Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как полюбить свои седые волосы: путь от сопротивления к самовыражению
Проблема в трубе: как смартфон за 10 минут ставит диагноз катализатору
Эмоции на сцене: на концерте в Нижнекамске Алсу спела для девочки-инвалида и не сдержала слёз
Опасный объект: как этот включенный электроприбор может стать причиной пожара у вас дома
Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье
Весна изменила всё: где в Британии искать солнце, эль и уединение
Секреты, замёрзшие на века: археологи спешат за сокровищами сквозь тающий лёд
Натуральный щит от комаров: зачем платить за спреи, если есть растение, которое работает лучше
Оптимизация мощности: Audi Q3 переселяется

Один взгляд — и штраф: мелочи в машине, которые заметит даже сонный инспектор

2:15
Авто

Включился "джеки чан" — та самая лампочка Check Engine — и вы решили, что "машина же едет"? Больше так не прокатит. С 2023 года вступили в силу обновлённые правила, и теперь некоторые неисправности, заметные невооружённым глазом, могут закончиться эвакуатором, а не просто штрафом.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Горит ABS — отдай ключи

Индикатор неисправности системы ABS на панели — уже повод остановить автомобиль. Инспектор может зафиксировать это на фото и запретить эксплуатацию машины. Помимо эвакуации, водителю грозит штраф — 500 рублей.

Утечки под капотом

Многие уверены, что небольшая течь из гидроусилителя — не повод для тревоги. Но у инспекторов есть зеркала на длинных ручках, и если увидят масляные следы — это нарушение. Особенно тщательно осматривают переднюю подвеску и рулевой механизм.

Световая техника под прицелом

Не работают фары, "стопы" или габариты — готовьтесь к остановке. А если у вас установлен самодельный ксенон — это уже нарушение, которое не спасёт даже идеальный внешний вид авто.

Видеорегистратор? Без паники

Хорошая новость: если регистратор не мешает обзору, штрафа не будет. Инспектор может лишь попросить перенести устройство, если оно мешает смотреть в зеркало или заслоняет обзор.

Дворники и осадки — комбо для штрафа

Если дворники не работают во время дождя или снега — всё, движение запрещено. Даже если остальные системы в порядке.

Штрафы — не всегда, эвакуация — по ситуации

Неподходящие шины (летние зимой или наоборот) по-прежнему тянут на 500 рублей, но эвакуации не будет. Инспекторы чаще ограничиваются предупреждением — особенно если видно, что водитель не игнорирует проблему, а просто не успел устранить.

Не для галочки — для безопасности

Проверяйте не только давление в шинах, но и работу фар, состояние рулевого, "дворников" и тормозов. Это не только требование правил — это вопрос жизни. Лучше устранить неисправность заранее, чем встречаться с эвакуатором по вине лампочки на панели.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Домашние животные
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты Аудио 
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Европа переходит к плану Б: когда свои склады пусты, паникуем и бежим за оружием к США Дмитрий Плотников Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Как полюбить свои седые волосы: путь от сопротивления к самовыражению
Проблема в трубе: как смартфон за 10 минут ставит диагноз катализатору
Эмоции на сцене: на концерте в Нижнекамске Алсу спела для девочки-инвалида и не сдержала слёз
Опасный объект: как этот включенный электроприбор может стать причиной пожара у вас дома
Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье
Весна изменила всё: где в Британии искать солнце, эль и уединение
Секреты, замёрзшие на века: археологи спешат за сокровищами сквозь тающий лёд
Натуральный щит от комаров: зачем платить за спреи, если есть растение, которое работает лучше
Оптимизация мощности: Audi Q3 переселяется
Сколько стоили билеты Аэрофлота в 70-х годах?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.