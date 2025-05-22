Не заплатил за аварию — временно забудь о вождении: водителей ждёт новый запрет

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Если водитель стал виновником аварии, но проигнорировал возмещение ущерба, он может временно лишиться права управления автомобилем. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму — об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Почему появился такой закон

Сегодня человек, устроивший ДТП, может просто не платить пострадавшему — и при этом спокойно продолжать ездить. В пояснительной записке к инициативе указано: таких случаев немало, особенно среди водителей, не имеющих имущества, счетов и официальных доходов. По сути, наказание для них отсутствует.

Как это будет работать

Авторы документа предлагают ввести временный запрет на управление транспортом, если компенсация не выплачена. Но есть нюанс: ограничение не будет применяться, если причинённый ущерб составляет менее 100 тысяч рублей.

"Из-за пробелов в законе виновники аварий могут не сталкиваться с реальными последствиями", — подчёркивается в пояснении.

Кто попадёт под прицел

Особое внимание в законопроекте уделяется тем, кто систематически уклоняется от выплат — в первую очередь это социально уязвимые категории и мигранты, не имеющие имущества или официальных доходов. Новый запрет должен дать пострадавшим шанс получить компенсацию, которую иначе не выбить.

Что это значит для водителей

Если закон примут, у виновников аварий, не готовых нести ответственность, будет куда меньше свободы. А у пострадавших — больше шансов получить честную компенсацию. Для всех остальных — повод задуматься: возмещение вреда перестанет быть добровольным вопросом совести.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

