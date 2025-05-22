Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать
Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних
Простой трюк с горчицей, который удвоит урожай редиса
Моторы легендарных танков СССР: рёв, который менял историю
Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему
Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры
Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Режим контроля в телефоне: мигрантам приготовиться к тотальному надзору

Не заплатил за аварию — временно забудь о вождении: водителей ждёт новый запрет

1:45
Авто

Если водитель стал виновником аварии, но проигнорировал возмещение ущерба, он может временно лишиться права управления автомобилем. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму — об этом сообщает издание "За рулём".

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Почему появился такой закон

Сегодня человек, устроивший ДТП, может просто не платить пострадавшему — и при этом спокойно продолжать ездить. В пояснительной записке к инициативе указано: таких случаев немало, особенно среди водителей, не имеющих имущества, счетов и официальных доходов. По сути, наказание для них отсутствует.

Как это будет работать

Авторы документа предлагают ввести временный запрет на управление транспортом, если компенсация не выплачена. Но есть нюанс: ограничение не будет применяться, если причинённый ущерб составляет менее 100 тысяч рублей.

"Из-за пробелов в законе виновники аварий могут не сталкиваться с реальными последствиями", — подчёркивается в пояснении.

Кто попадёт под прицел

Особое внимание в законопроекте уделяется тем, кто систематически уклоняется от выплат — в первую очередь это социально уязвимые категории и мигранты, не имеющие имущества или официальных доходов. Новый запрет должен дать пострадавшим шанс получить компенсацию, которую иначе не выбить.

Что это значит для водителей

Если закон примут, у виновников аварий, не готовых нести ответственность, будет куда меньше свободы. А у пострадавших — больше шансов получить честную компенсацию. Для всех остальных — повод задуматься: возмещение вреда перестанет быть добровольным вопросом совести.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Еда и рецепты
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Моторы легендарных танков СССР: рёв, который менял историю
Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему
Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры
Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Режим контроля в телефоне: мигрантам приготовиться к тотальному надзору
Авоська: священный артефакт советского человека
Кефир атакует жир: один день, который запускает эффект домино
Что на самом деле ускоряет старение кожи: враг скрывается в тарелке
Шведы были удивлены изменением в жеребьевке четвертьфинала по хоккею
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.