Промывки, присадки, чудо-флакончики из автомагазина — чего только не льют в моторы, чтобы избавиться от нагара. Но всё это можно заменить одной простой вещью: правильно выбранное масло.
Оно обозначает способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при сгорании топлива. Чем выше это число — тем лучше масло защищает двигатель от отложений. Особенно это важно для дизельных моторов, где сгорание идёт "жёстче" и вырабатывается больше агрессивных веществ.
Но есть хорошая новость: на рынке давно существуют универсальные масла, которые подходят как для дизеля, так и для бензина. У них — повышенное щелочное число, и именно это делает их отличным выбором для тех, кто хочет держать мотор в чистоте без дополнительных ухищрений.
Не стоит заливать в бензиновый двигатель масло только для дизеля. Но вот универсальные составы, сертифицированные для обоих типов моторов, — это золотая середина. Они хорошо справляются с очищением и не вредят бензиновым системам.
Такие масла есть у всех крупных брендов. Главное — не гнаться за дешевизной и выбирать качественные, оригинальные продукты.
Правильно подобранное масло не требует дополнительных присадок и промывок. Двигатель при этом остаётся чистым изнутри, словно только со сборочной линии — без риска, без лишних трат и без экспериментов.
Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.