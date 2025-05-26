Чистота без химии: что залить в мотор, чтобы он сиял изнутри

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1:34
Авто

Промывки, присадки, чудо-флакончики из автомагазина — чего только не льют в моторы, чтобы избавиться от нагара. Но всё это можно заменить одной простой вещью: правильно выбранное масло.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Всё дело в щелочном числе

Оно обозначает способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при сгорании топлива. Чем выше это число — тем лучше масло защищает двигатель от отложений. Особенно это важно для дизельных моторов, где сгорание идёт "жёстче" и вырабатывается больше агрессивных веществ.

Но есть хорошая новость: на рынке давно существуют универсальные масла, которые подходят как для дизеля, так и для бензина. У них — повышенное щелочное число, и именно это делает их отличным выбором для тех, кто хочет держать мотор в чистоте без дополнительных ухищрений.

Главное — не перепутать

Не стоит заливать в бензиновый двигатель масло только для дизеля. Но вот универсальные составы, сертифицированные для обоих типов моторов, — это золотая середина. Они хорошо справляются с очищением и не вредят бензиновым системам.

Такие масла есть у всех крупных брендов. Главное — не гнаться за дешевизной и выбирать качественные, оригинальные продукты.

И никакой магии

Правильно подобранное масло не требует дополнительных присадок и промывок. Двигатель при этом остаётся чистым изнутри, словно только со сборочной линии — без риска, без лишних трат и без экспериментов.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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