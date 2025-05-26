Что нельзя трогать при ДТП с байкером — и почему от этого зависит его жизнь

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Авария с участием мотоцикла — всегда стресс, но именно в такие моменты важно не впадать в панику. Ваши действия могут стать решающими: спасти человека, избежать новых столкновений, не усугубить травмы.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Сначала — безопасность

Оцените обстановку. Есть ли пострадавшие? Есть ли риск пожара? Как много участников аварии? Паркуйтесь в безопасном месте, включайте "аварийку" и ставьте знак: 15 метров в городе, 30 — за городом. Если вы на мотоцикле — используйте любые подручные средства для обозначения аварии.

Следите за движением — подавайте сигналы рукой (вверх-вниз), предупреждая об опасности.

Осмотр места и пострадавших

Убедитесь, был ли пассажир — об этом могут сказать задние подножки. Осмотрите мотоцикл: нет ли запаха бензина, дыма, искр? Если есть малейшая угроза — сразу выключайте зажигание.

К пострадавшему подходите осторожно. Если он в сознании — говорите с ним, спрашивайте о боли. Без сознания — проверьте пульс и дыхание. Не снимайте шлем! Даже если кажется, что он мешает — это может быть опасно. Ждите медиков.

Вызов помощи и координация

Позвоните в экстренные службы и сообщите: точное место, число пострадавших, наличие угрозы пожара. Не бойтесь привлекать окружающих — кто-то поможет с потоком машин, кто-то — поддержит пострадавшего, кто-то — вызовет скорую помощь.

Никаких перемещений: ни мотоцикла, ни предметов. До приезда ГИБДД всё должно остаться как есть. Ваша задача — не быть следователем, а стать поддержкой.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.



Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

