В России десятки тысяч автомобилей Mitsubishi продолжают ездить по дорогам с потенциально смертельно опасными подушками безопасности — и владельцы не спешат ничего менять.
Речь идёт о печально известных подушках безопасности Takata. При срабатывании они могут разлетаться на металлические осколки, угрожая жизни водителя и пассажиров. Проблема касается популярных моделей: Lancer, Pajero, L200, Galant — более 200 тысяч автомобилей.
Отзывная кампания длится уже не первый год, но в сервисы приехали менее четверти машин. Остальные — всё ещё на дорогах.
Mitsubishi отмечает сразу несколько причин:
Машины перепродавались, и уведомления не всегда доходят до новых владельцев.
Многие автомобили обслуживаются вне официальных сервисов, и компания теряет с ними контакт.
Даже получившие письма считают проблему надуманной — и не торопятся на ремонт.
Итог: 75% владельцев сознательно или по незнанию ездят с потенциальной угрозой внутри салона.
Компания настаивает: замена подушек проводится бесплатно, независимо от возраста автомобиля. Достаточно обратиться в авторизованный сервис.
В противном случае — на кону не просто здоровье, а жизнь. Подушки Takata уже унесли десятки жизней в других странах. И каждое проигнорированное уведомление — это ещё один шанс, что трагедия повторится.
Mitsubishi Group — японский конгломерат, один из первых дзайбацу. Крупнейшие компании, входящие в его состав — Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Heavy Industries (в которую, в свою очередь, входят автомобилестроительный гигант Mitsubishi Motors, химический концерн Mitsubishi Chemical Holdings, корпорация Nikon и другие индустриальные активы).
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.