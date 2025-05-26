Опасность в руле: водители Mitsubishi знают о дефекте, но продолжают ездить

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В России десятки тысяч автомобилей Mitsubishi продолжают ездить по дорогам с потенциально смертельно опасными подушками безопасности — и владельцы не спешат ничего менять.

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mitsubishi Pajero Sport

Подушки, которые могут убить

Речь идёт о печально известных подушках безопасности Takata. При срабатывании они могут разлетаться на металлические осколки, угрожая жизни водителя и пассажиров. Проблема касается популярных моделей: Lancer, Pajero, L200, Galant — более 200 тысяч автомобилей.

Отзывная кампания длится уже не первый год, но в сервисы приехали менее четверти машин. Остальные — всё ещё на дорогах.

Почему водители игнорируют угрозу

Mitsubishi отмечает сразу несколько причин:

Машины перепродавались, и уведомления не всегда доходят до новых владельцев.

Многие автомобили обслуживаются вне официальных сервисов, и компания теряет с ними контакт.

Даже получившие письма считают проблему надуманной — и не торопятся на ремонт.

Итог: 75% владельцев сознательно или по незнанию ездят с потенциальной угрозой внутри салона.

Ремонт — бесплатный, риск — реальный

Компания настаивает: замена подушек проводится бесплатно, независимо от возраста автомобиля. Достаточно обратиться в авторизованный сервис.

В противном случае — на кону не просто здоровье, а жизнь. Подушки Takata уже унесли десятки жизней в других странах. И каждое проигнорированное уведомление — это ещё один шанс, что трагедия повторится.

Уточнения

Mitsubishi Group — японский конгломерат, один из первых дзайбацу. Крупнейшие компании, входящие в его состав — Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Heavy Industries (в которую, в свою очередь, входят автомобилестроительный гигант Mitsubishi Motors, химический концерн Mitsubishi Chemical Holdings, корпорация Nikon и другие индустриальные активы).

