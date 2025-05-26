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Жара в салоне — это не норма: что чаще всего ломается в системе охлаждения салона авто

1:54
Авто

Лето ещё не наступило, а климатическая система уже подводит? У кондиционера в машине — свой характер, и он чаще всего "портится" из-за вполне предсказуемых причин. Хорошая новость: большинство из них можно выявить заранее — и сэкономить на ремонте.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

1. Фреон уходит в отпуск

Резиновые уплотнители и соединения со временем теряют герметичность — особенно в авто с пробегом. Фреон начинает улетучиваться, и кондиционер больше не справляется со своей главной задачей: охлаждать воздух. Если холод идёт еле-еле, причина может быть именно в этом.

2. Радиатор забит — и злится

Конденсатор (радиатор кондиционера) — первое, что принимает на себя удары лета: пух, грязь, соль, коррозия. В итоге теплообмен нарушается, система перегревается и просто отключается. Иногда это заканчивается трещинами и дополнительной утечкой фреона.

3. Компрессор выходит из игры

Это сердце системы. Когда оно "забарахлит", охлаждение прекращается полностью. Причины — износ, дефицит масла или механические повреждения. Такой ремонт — самый дорогой, так что лучше не затягивать.

4. Фильтр под капотом и запах в салоне

Забитый салонный фильтр снижает эффективность системы и приносит с собой "аромат лета" — не в лучшем смысле. Замена — простая процедура, которая ощутимо влияет на свежесть в салоне.

5. Грязный испаритель — невидимая угроза

Этот элемент часто забывают проверить. А зря: скопившаяся грязь и влага внутри испарителя становятся отличной средой для бактерий и грибка. В итоге — сырой запах, вредный микроклимат и раздражённые пассажиры.

Уточнения

Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Жара в салоне — это не норма: что чаще всего ломается в системе охлаждения салона авто
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