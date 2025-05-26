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Проблема в трубе: как смартфон за 10 минут ставит диагноз катализатору

2:03
Авто

Разбор выхлопной системы — удовольствие сомнительное. Особенно, если просто хочется узнать, в порядке ли катализатор. Хорошая новость: разбирать ничего не нужно. Достаточно OBD-адаптера, смартфона и немного внимания — и за 10 минут вы уже будете знать, пора ли бить тревогу.

Компьютерная диагностика ТС
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
Компьютерная диагностика ТС

Почему катализатор — не просто "железка" в трубе

Катализатор отвечает за очистку выхлопа от вредных веществ. Он же влияет на стабильную работу двигателя. Если внутренности катализатора рассыпаются, их частицы могут попасть в цилиндры — и тогда привет капитальный ремонт.

Кроме того, неисправный катализатор путает лямбда-зонды, сбивает настройки смеси и повышает расход топлива. Проверка его состояния особенно важна при покупке машины с пробегом — особенно если это "свежепригнанный" авто с подозрительно бодрым мотором.

Что нужно для экспресс-диагностики

  • OBD-адаптер (маленький, но полезный гаджет)

  • Смартфон с подходящим приложением

  • Прогретый до рабочей температуры двигатель

Далее — дело техники. Есть два способа.

Способ 1: анализ графиков

Подключитесь к автомобилю и выведите данные с обоих кислородных датчиков.
Если первый датчик "рисует" синусоиду, а второй — почти прямую линию (напряжение выше 0,6 В), катализатор жив.
Если оба графика похожи — катализатор либо не работает, либо его уже удалили.

Способ 2: через системный монитор

Некоторые приложения показывают, прошёл ли катализатор внутренний тест. Если тест пройден — всё хорошо. Не нужно вникать в графики и цифры, достаточно одного статуса.

Катализатор можно проверить самостоятельно, не залезая под капот. Быстро, бесплатно и без визита в сервис. Главное — не тянуть с диагностикой, чтобы не нарваться на дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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