Продажи запчастей по-новому: как интернет меняет привычки водителей и бизнес

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Онлайн-продажи меняют правила игры на рынке автозапчастей в России. Стремительный рост и интерес со стороны покупателей очевидны, но и барьеров хватает. Почему этот сегмент тормозит, несмотря на общую цифровую волну, и кто уже зарабатывает миллионы на продаже запчастей через интернет?

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Автозапчасти пока отстают

Электроника, одежда, интерьер — эти категории давно "переехали" в онлайн. Но запчасти для авто — нет. Всего 18% продаж проходит через интернет, и дело не в отсутствии спроса, а в сложностях. Люди боятся купить подделку (29%), не могут потрогать товар (26%) и не знают, как потом вернуть неподходящую деталь (22%).

— "Онлайн должен доказывать, что он способен быть не только массовым, но и предсказуемым", — говорит Алексей Головин, руководитель направления "Запчасти и автосервисы".

Онлайн растёт, но не без страха

Тем не менее, рынок e-com в автозапчастях за три года прибавил 88%, и это только начало. По прогнозу "Авито Авто", к 2028 году доля онлайн-продаж достигнет 38%. Уже сегодня 73% покупателей используют интернет для сравнения товаров перед покупкой.

Продавцы тоже не отстают — 89% уже в онлайне. Кто-то развивает собственные сайты (38%), кто-то идёт на маркетплейсы (29%) или работает через соцсети (26%). Остальные 11% пока что присматриваются, но собираются "выйти в цифру" в ближайшие полгода.

Кто зарабатывает больше всех

На вершине онлайн-рынка — интернет-магазины (23%), за ними идут частные продавцы и оптовики (по 20%). Производители занимают 17%, дистрибьюторы — 11%, разборки и оффлайн-магазины — по 9%. А вот автослесари и продавцы б/у деталей пока почти вне игры.

Онлайн приносит реальную прибыль: каждый третий онлайн-магазин продаёт запчасти с наценкой от 30%, а ежемесячная выручка в 31% случаев превышает 15 млн рублей.

Что мешает работать онлайн

Не всё так гладко. Продавцы жалуются на то, что покупатели хотят "пощупать" товар (30%), боятся повреждений при доставке (11%) и сталкиваются с "холодными" клиентами (13%). Кроме того, многим не хватает сотрудников, умеющих работать с e-com, и возникают сложности с обработкой заказов.

И всё же онлайн становится всё более привычным. Уже 28% продавцов считают интернет-формат "рабочей нормой", а треть уверена: e-com — это надёжно.