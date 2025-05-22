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Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию

2:38
Авто

После масштабных изменений на российском авторынке перестройка затронула и рынок моторных масел. Часть иностранных компаний свернула поставки, отечественные производители изменили сырьё, а китайские бренды стали активно набирать популярность. Однако несколько известных зарубежных марок продолжают официальную работу в России, сохраняя качество и минимизируя риск подделок благодаря контролю со стороны официальных дистрибьюторов.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Наличие прямых поставщиков снижает вероятность нарваться на фальсификат - крупные игроки не рискуют репутацией ради быстрой прибыли. Хотя полная защита невозможна, официальные каналы всё же дают автомобилистам уверенность в том, что заливают в двигатель качественный продукт.

Некоторые марки, кажущиеся иностранными, на деле родом из России. За "заграничным" фасадом стоит обычный маркетинг: юридическая регистрация за рубежом, громкие лозунги на этикетке. Формулы разрабатываются внутри страны, контроль качества — тоже. Такой подход позволяет назначать завышенные цены при характеристиках, сравнимых с отечественными аналогами.

Кто действительно работает в России:

  1. Xenum (Бельгия) - специализируется на маслах для моторов, работающих в экстремальных условиях. Продолжает официальные поставки и предлагает составы с уникальными характеристиками.
  2. GS Caltex (Южная Корея) - бюджетное, но эффективное решение. Масла линейки Kixx содержат присадки от Chevron, обеспечивают хорошую защиту и подходят для разных типов двигателей.
  3. Ravenol (Германия) - масла немецкого производства по-прежнему официально доступны в России. Высокое качество, стабильность и защита от подделок.
  4. Idemitsu (Япония) - поставки идут с заводов в Японии и Таиланде. Линейка охватывает широкий спектр двигателей, сохраняя высокие стандарты качества.
  5. ZIC (Южная Корея) - надёжность, сбалансированная цена и широкая линейка, включая трансмиссионные жидкости, делают ZIC популярным выбором среди автовладельцев.

Как не нарваться на подделку

Покупайте моторные масла у проверенных поставщиков, желательно в сервисных центрах с хорошей репутацией. Всегда проверяйте QR-коды через официальные приложения и обращайте внимание на упаковку: кривые швы, смазанная печать, некачественная полиграфия — поводы усомниться в подлинности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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