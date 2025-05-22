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Проверка на алкоголь — и попытка изъять авто: где заканчиваются полномочия ГАИ

2:12
Авто

На первый взгляд проверка на алкоголь кажется простой: инспектор просит выйти из машины и подуть в трубку. Но на практике всё может обернуться куда сложнее — сотрудник ГАИ может настоятельно потребовать отдать ключи от автомобиля, ссылаясь на "отстранение от управления".

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Юрист, возглавляющий юридическую компанию, в интервью пояснил: передача ключей без должных оснований — серьёзная ошибка. Это даёт доступ к автомобилю и открывает риск досмотра без понятых, подброса посторонних предметов или иных нарушений. Отказ же нередко грозит водителю оформлением протокола по статье 19.3 КоАП за якобы неподчинение требованиям полиции. Многие теряются в такой ситуации и уступают.

Но важно знать: нигде в законе не сказано, что при обычной проверке на алкоголь водитель обязан передавать ключи. Если инспектор действительно намерен изъять их, он обязан оформить протокол с присутствием понятых или фиксацией на видео. Любое иное действие будет нарушением закона.

Однако есть исключение. Пункт 2.3.3 ПДД позволяет сотруднику полиции требовать автомобиль — включая ключи — если транспорт необходим для преследования преступника или иных экстренных нужд. Но и в этом случае всё должно быть оформлено по закону.

Стоит учитывать: за состояние автомобиля после такого использования инспектор не отвечает. Резкие манёвры, возможные повреждения, сбитая подвеска — разбираться придётся самому владельцу. Теоретически закон предусматривает компенсацию ущерба, но на практике добиться возмещения почти невозможно: бумажная волокита, споры и необходимость доказывать каждую царапину делают процесс бессмысленным.

Итак, перед водителем встает выбор: отказ от передачи автомобиля обойдётся в 500 рублей штрафа по статье 12.25 КоАП, а передача — может обернуться куда большими затратами. Именно поэтому многие предпочитают заплатить штраф и сохранить контроль над машиной.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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