Потребительский экстремизм как угроза: что делать и как фиксировать злоупотребления

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В последнее время всё чаще бизнес сталкивается с новой формой давления - потребительским экстремизмом. Это не просто жалобы, а продуманные попытки нажиться, прикрываясь правами потребителя. Автомобильная отрасль особенно уязвима: репутационные потери, финансовые риски и невозможность выполнить гарантийные обязательства — всё это уже стало частью повседневности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ покупка автомобиля

Об изменениях в законе и способах защиты рассказывает юрист Дмитрий Глазунов.

Потребительский экстремизм - это не юридический термин, но с последствиями сталкиваются реальные компании

До недавнего времени законодательство оставляло слишком много возможностей для злоупотреблений. Но ситуация меняется. После массового ухода брендов с рынка и невозможности обслуживать технику по гарантии, было принято решение об унификации правового поля между Россией и Белоруссией. Так, 6 декабря 2024 года вступил в силу Декрет, который стал обязательным на территории обеих стран.

Что меняется в законе:

Вводится единое потребительское законодательство для России и Белоруссии. Покупатель в одной стране может предъявлять претензии к продавцу в другой.

Существенным теперь считается недостаток, устранение которого стоит более 30% от цены товара.

Срок устранения недостатков сокращён с 45 до 14 дней — что критично для автобизнеса в условиях логистических проблем.

Ответственность теперь несут не только компании, но и их руководители и учредители.

Как бизнесу защищаться:

Пересмотреть процедуру обработки претензий. Всё должно быть зафиксировано и опираться только на факты и нормы закона. Привлекать юриста на начальном этапе. Это поможет избежать рискованных решений, которые часто принимаются в клиентских отделах. Фиксировать злоупотребления. Важно документально закреплять признаки недобросовестного поведения и сохранять все доказательства для суда.

Эти шаги помогут отстоять свои позиции, даже если за претензией стоит вовсе не забота о правах, а банальное стремление к личной выгоде.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

