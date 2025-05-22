Потребительский экстремизм как угроза: что делать и как фиксировать злоупотребления

В последнее время всё чаще бизнес сталкивается с новой формой давления - потребительским экстремизмом. Это не просто жалобы, а продуманные попытки нажиться, прикрываясь правами потребителя. Автомобильная отрасль особенно уязвима: репутационные потери, финансовые риски и невозможность выполнить гарантийные обязательства — всё это уже стало частью повседневности.
Об изменениях в законе и способах защиты рассказывает юрист Дмитрий Глазунов.
Потребительский экстремизм - это не юридический термин, но с последствиями сталкиваются реальные компании
До недавнего времени законодательство оставляло слишком много возможностей для злоупотреблений. Но ситуация меняется. После массового ухода брендов с рынка и невозможности обслуживать технику по гарантии, было принято решение об унификации правового поля между Россией и Белоруссией. Так, 6 декабря 2024 года вступил в силу Декрет, который стал обязательным на территории обеих стран.
Что меняется в законе:
Как бизнесу защищаться:
Эти шаги помогут отстоять свои позиции, даже если за претензией стоит вовсе не забота о правах, а банальное стремление к личной выгоде.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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