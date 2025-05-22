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Русские авто на кубинских дорогах: возвращение старого союза с новыми колесами

1:11
Авто

Россия и Куба начали переговоры о создании нового таксопарка, в основе которого — автомобили "Москвич". О проекте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что столица продолжает развивать международные связи, включая партнёрство с Гаваной.

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Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Автомобили с московской пропиской — на карибских улицах

Проект предусматривает поставку машин "Москвич" на Кубу для запуска службы такси. Первыми точками размещения автопарка станут Гавана и Варадеро — столица и один из главных туристических центров острова.

Ещё в ноябре 2024 года столичный департамент транспорта озвучил намерение передать Кубе 50 автомобилей. Сейчас обсуждение проекта набрало новый импульс — речь идёт не только о поставках, но и о полноценной организации службы.

Этот шаг может стать одним из самых заметных проявлений технологического и транспортного сотрудничества между странами за последние годы. При этом он символично продолжает историю советско-кубинского партнёрства, теперь — на колёсах нового времени.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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