Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри

44-летний Джимми Мандей из Великобритании сумел отследить свой угнанный Range Rover стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов благодаря скрытому трекеру AirTag. Теперь его внедорожник каждый день курсирует по одному и тому же маршруту — уже в Танзании.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Range Rover на дороге в горах

Путешествие через полмира

Предчувствуя возможную кражу, Мандей заранее спрятал в салоне устройства отслеживания. Когда машина исчезла, он сразу открыл карту. Сначала внедорожник пересёк Средиземное море, потом прошёл через Суэцкий канал и двинулся вглубь Африки. По пути он побывал в Египте, Судане, Южном Судане, Уганде и наконец оказался в Танзании.

Сейчас, по данным трекера, Range Rover ежедневно проезжает по одному и тому же маршруту — видимо, его используют на постоянной основе. Британец не оставляет надежды вернуть не только машину, но и любимую шляпу, которая осталась на заднем сидении.

Угон по заказу

По информации СМИ, автомобили элитного класса с правым рулём часто угоняют на заказ для состоятельных клиентов из стран Восточной Африки — Танзании, Уганды, Кении и Судана. Такие машины ценятся за надёжность, комфорт и статус.

AirTag, рассчитанный на поиск ключей или чемодана, в этой истории сработал как шпионский прибор. С его помощью владелец сумел проследить путь угнанного авто через несколько границ и континентов — и теперь надеется добиться справедливости.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

