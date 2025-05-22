Электромобили в СССР: миф или инженерный задел?

Сегодня электромобили — символ будущего и заботы об экологии.
Но мало кто знает, что ещё в советской стране, где автомат с газировкой считался вершиной удобства, задумывались о машинах без бензина. Электромобили в СССР — это не просто миф или курьёз: это попытка опередить время. Другое дело, что время это не очень-то стремилось ускоряться.
Опытные образцы были — и довольно рано
Первый советский электромобиль появился ещё в 1930-х. Но более активно разработки пошли с конца 1950-х — в том числе из-за нехватки бензина и желания догнать "загнивающий Запад". Были такие модели, как НИИЭ-1, ВАЗ-2801, ЭРАФ (на базе РАФ-2203), а также электрокары на базе "Москвичей" и даже грузовичков.
Работали — но не шли в серию
Они ездили, пусть и на 40-60 км с одного заряда и со скоростью черепахи на уклоне. Электромобили тестировались на почте, в аэропортах и даже как такси. Но дальше опытных партий дело почти не шло. Причина? Классическая: "некуда зарядить, негде обслужить и не с кем внедрить".
Батарейки не вынесли социализма
Главная проблема — аккумуляторы. Они были тяжёлыми, дорогими и умирали быстрее, чем пропадала колбаса с полок. Литий-ионные технологии тогда были только в мечтах, так что инженерам приходилось "творить на кислоте". Результат — электромобили, которые больше стояли, чем ездили.
Интерес был — поддержки не было
Советская наука могла многое, но без политической воли даже умные идеи пылились в гаражах и КБ. Разработки велись, но без чёткого запроса сверху. Пока ЦК партии верил в нефть и танки, электрокары были обречены быть экзотикой.
А был ли шанс?
Был. Если бы СССР решил вложиться в "зелёные технологии" хотя бы на уровне олимпийского бюджета, результат мог быть иным. В 70-80-е советские электромобили могли бы стать массовым городским транспортом — как минимум в роли служебных авто. Но идеология и приоритеты были другими: электромобили не вписывались в образ мощной индустриальной державы.
Электромобили в СССР — не миф, а недореализованный инженерный задел. Советские учёные и конструкторы пробовали, экспериментировали, и в других условиях могли бы стать пионерами отрасли.
Но в системе, где инновации зависели не от потребностей общества, а от решений партсобраний, будущее приходилось откладывать на потом. Увы, это "потом" для электромобилей наступило уже без СССР.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.