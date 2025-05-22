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Летний кошмар дизеля: как не спалить двигатель в пробке

2:39
Авто

Когда термометр уверенно ползёт вверх, дизельный мотор, каким бы надёжным он ни был, оказывается под серьёзным давлением. Перегрев — это не просто неудобство, а путь к дорогому ремонту. Хорошая новость: есть способ, который значительно снижает риски и помогает вашему авто спокойно пережить летний зной.

выхлопная труба автомобиля
Фото: Wikipedia by Steevven1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
выхлопная труба автомобиля

Как жара влияет на дизельный двигатель

Жара добирается сразу до нескольких жизненно важных зон:

  • Система охлаждения начинает работать на пределе. Если радиатор грязный или не хватает охлаждающей жидкости — перегрев не за горами.

  • Моторное масло теряет вязкость. В результате страдает смазка, а значит — повышается износ деталей.

  • Топливо тоже чувствительно: при высокой температуре изменяется его плотность, и это отражается на эффективности сгорания.

Что реально поможет

Секрет прост: уделите внимание двум ключевым пунктам - системе охлаждения и выбору масла. А вот как это сделать:

1. Проверьте охлаждающую систему

  • Антифриз. Убедитесь, что его уровень в норме. Не забывайте: он работает не только зимой. Летом он помогает избежать закипания, повышая точку кипения жидкости. Доливайте только рекомендованный тип — совпадение цвета и состава критично.

  • Радиатор. Осмотрите на предмет загрязнений — пыль, пух, насекомые. Всё это ухудшает теплоотдачу. Используйте мягкую щётку или слабое воздушное давление, чтобы не повредить соты. Проверьте, нет ли подтёков.

  • Вентилятор. Убедитесь, что он срабатывает при нагреве — часто именно он спасает в пробке или жару.

2. Используйте подходящее масло

  • Летняя вязкость. Обратитесь к инструкции — в жаркую погоду может потребоваться масло типа 5W-40 вместо 5W-30. Оно лучше держит плёнку на деталях при высокой температуре.

  • Своевременная замена. Старое масло быстрее теряет свойства. Соблюдайте рекомендованные интервалы и не забывайте менять фильтр.

3. Следите за температурой и топливом

  • Контроль стрелки. Если температура пошла вверх — остановитесь, дайте двигателю остыть. Не игнорируйте тревожные сигналы — это сэкономит десятки тысяч рублей на ремонте.

  • Качественное дизтопливо. Летом особенно важно избегать низкосортного топлива — оно сгорает неравномерно и может привести к дополнительному перегреву.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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