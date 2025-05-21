Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без замеса, без дрожжей, без остатков: пирожки, которые исчезают быстрее рецепта
Йеменские хуситы объявили о блокаде израильского порта Хайфа
Правильное время ужина помогает худеть даже без диет
Криптовалюта рвётся ввысь: биткоин обновил абсолютный максимум
Долговечный базилик: как правильно собирать листья и сохранять его жизненную силу
Нос, который спасает жизни: как собака может распознать болезнь раньше врача
Финал отчаянных: более жалких соперников в битве за трофей Европа не помнит
Дизель сдулся? Вот почему мотор вдруг теряет тягу и как это остановить
Бочорж — оздоровительный рай: почему туристы выбирают его

Мотоциклист в бессознательном состоянии — ни в коем случае не делайте этого

2:47
Авто

Если вы стали свидетелем аварии с участием мотоциклиста, главное — не паниковать. Ваше самообладание может сыграть решающую роль в спасении жизни, вещает новостной портал 110 km. ru. Важно быстро оценить ситуацию и действовать по понятному алгоритму. Даже простые знания могут быть критичны до приезда скорой помощи.

Мотоциклист
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Мотоциклист

Сделайте место безопасным

Сначала припаркуйте транспорт в безопасной зоне, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки: в городе — за 15 метров, за пределами — за 30. Если вы на мотоцикле — используйте подручные средства, чтобы обозначить опасное место. Следите за движением и подавайте сигналы правильно: мах рукой вверх-вниз — это международный сигнал торможения.

Осмотрите место происшествия

Посчитайте, сколько машин и мотоциклов участвовало в аварии. Особое внимание - двухколёсному транспорту: посмотрите на подножки — если они раскрыты, возможно, был пассажир. Ищите признаки утечек топлива, дыма или огня. При малейшей угрозе немедленно выключите зажигание.

Проверьте пострадавших

Если кто-то пострадал:

  • определите дыхание;
  • поговорите — человек может быть в сознании, но дезориентирован.
  • Если дыхание есть, не трогайте пострадавшего, особенно если он без сознания. Подъём, переворачивание и перемещение могут усугубить травмы, особенно позвоночника.

Никогда не снимайте мотоциклетный шлем

Это — критическое правило. Шлем удерживает голову и может защищать шею и позвоночник. Его неправильное снятие может нанести смертельный вред. Только медики знают, как это делать безопасно. Дождитесь скорую.

Организуйте помощь

Привлекайте свидетелей. Кто-то может оказаться медиком. Распределите задачи: один звонит в экстренные службы, другой помогает регулировать движение, третий следит за пострадавшими. При звонке в 112 или 103 сообщите:

  • точное место аварии;
  • число пострадавших;
  • есть ли риск возгорания;
  • состояние людей.

Не вмешивайтесь в место происшествия

Ничего не перемещайте. Даже мелкие детали могут быть важны для расследования. Расскажите инспекторам, что видели, но не делайте выводов.

Главная цель на месте аварии - сохранить безопасность, вызвать помощь и не навредить пострадавшим. Эти простые действия могут спасти жизнь. Обязательно поделитесь ими с близкими и друзьями — это должен знать каждый, кто садится за руль.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Авокадо стал вкуснее, чем тост с лососем: нужно всего одно дополнение
Еда и рецепты
Авокадо стал вкуснее, чем тост с лососем: нужно всего одно дополнение Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Без замеса, без дрожжей, без остатков: пирожки, которые исчезают быстрее рецепта
Йеменские хуситы объявили о блокаде израильского порта Хайфа
Правильное время ужина помогает худеть даже без диет
Криптовалюта рвётся ввысь: биткоин обновил абсолютный максимум
Долговечный базилик: как правильно собирать листья и сохранять его жизненную силу
Нос, который спасает жизни: как собака может распознать болезнь раньше врача
Финал отчаянных: более жалких соперников в битве за трофей Европа не помнит
Дизель сдулся? Вот почему мотор вдруг теряет тягу и как это остановить
Бочорж — оздоровительный рай: почему туристы выбирают его
Незаменимые советы по кухне: вы будете использовать минимум девять из десяти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.