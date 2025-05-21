Мотоциклист в бессознательном состоянии — ни в коем случае не делайте этого

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Если вы стали свидетелем аварии с участием мотоциклиста, главное — не паниковать. Ваше самообладание может сыграть решающую роль в спасении жизни, вещает новостной портал 110 km. ru. Важно быстро оценить ситуацию и действовать по понятному алгоритму. Даже простые знания могут быть критичны до приезда скорой помощи.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Мотоциклист

Сделайте место безопасным

Сначала припаркуйте транспорт в безопасной зоне, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки: в городе — за 15 метров, за пределами — за 30. Если вы на мотоцикле — используйте подручные средства, чтобы обозначить опасное место. Следите за движением и подавайте сигналы правильно: мах рукой вверх-вниз — это международный сигнал торможения.

Осмотрите место происшествия

Посчитайте, сколько машин и мотоциклов участвовало в аварии. Особое внимание - двухколёсному транспорту: посмотрите на подножки — если они раскрыты, возможно, был пассажир. Ищите признаки утечек топлива, дыма или огня. При малейшей угрозе немедленно выключите зажигание.

Проверьте пострадавших

Если кто-то пострадал:

определите дыхание;

поговорите — человек может быть в сознании, но дезориентирован.

Если дыхание есть, не трогайте пострадавшего, особенно если он без сознания. Подъём, переворачивание и перемещение могут усугубить травмы, особенно позвоночника.

Никогда не снимайте мотоциклетный шлем

Это — критическое правило. Шлем удерживает голову и может защищать шею и позвоночник. Его неправильное снятие может нанести смертельный вред. Только медики знают, как это делать безопасно. Дождитесь скорую.

Организуйте помощь

Привлекайте свидетелей. Кто-то может оказаться медиком. Распределите задачи: один звонит в экстренные службы, другой помогает регулировать движение, третий следит за пострадавшими. При звонке в 112 или 103 сообщите:

точное место аварии;

число пострадавших;

есть ли риск возгорания;

состояние людей.

Не вмешивайтесь в место происшествия

Ничего не перемещайте. Даже мелкие детали могут быть важны для расследования. Расскажите инспекторам, что видели, но не делайте выводов.

Главная цель на месте аварии - сохранить безопасность, вызвать помощь и не навредить пострадавшим. Эти простые действия могут спасти жизнь. Обязательно поделитесь ими с близкими и друзьями — это должен знать каждый, кто садится за руль.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

