Илон Маск не сдаётся: миллиардер жёстко ответил на вопрос о своей отставке

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На фоне слухов об уходе и тревожной статистики по продажам, Илон Маск решил расставить все точки над i. Выступая на Катарском экономическом форуме, глава Tesla прямо заявил: уходить он не собирается, и будет руководить компанией минимум до 2030 года. Эту информацию приводит издание Forbes.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Почему возникли слухи об уходе

Последние месяцы стали непростыми для Tesla. Продажи компании падают по всему миру: в Европе — сразу на 37,2%, в Китае — на 21,8%, а даже на родном рынке в США — на 13%. Причины? Не только усиливающаяся конкуренция и общее замедление темпов роста EV-сектора, но и репутационные риски, связанные с самим Маском.

Резкие твиты, громкие заявления, политические демарши — всё это бьёт не только по имиджу самого миллиардера, но и по бренду Tesla. Инсайдеры сообщают, что в совете директоров уже обсуждались варианты: от урезания полномочий Маска до его полной отставки с поста CEO.

Маск отвечает лично

На прямой вопрос, останется ли он у руля Tesla как минимум на следующие пять лет, Маск ответил без колебаний:

"Да, в этом нет никаких сомнений".

Он подчеркнул, что намерен продолжать развивать компанию, несмотря на давление и спекуляции. Напомним, что Маск возглавляет Tesla с 2008 года и является самым долго работающим CEO среди автопроизводителей мира - если не считать Осаму Судзуки, который руководил Suzuki Motor 43 года.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

