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Старые машины — золотой запас: почему современные чинить всё дороже

2:21
Авто

Современные автомобили становятся всё умнее, но вместе с этим — и всё капризнее. Где раньше хватало пары движений ключом, теперь приходится разбирать полмашины, чтобы заменить обычный фильтр или перегоревшую лампочку. Да, технологии в автомобилях делают поездки безопаснее, комфортнее и интереснее. Но с точки зрения ремонта — это настоящий кошмар для кошелька.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Электроника везде — но за неё платят владельцы

В наши дни даже бюджетные модели оснащаются целым набором сложных систем: от ADAS (систем помощи водителю) до мультимедийных панелей, похожих на планшеты. И хотя всё это выглядит эффектно, с точки зрения обслуживания — сплошная головная боль.

Чем больше у машины электроники и "фишек", тем выше риски, тем сложнее добраться до обычных деталей. Сажевый фильтр, топливный насос, блок предохранителей — всё это теперь прячется под слоями других модулей.

Дело не только в новых технологиях

Но проблема не только в электронных "наворотах". Ключевая причина в конструктивных изменениях: производители просто делают детали всё менее доступными. То, что раньше можно было заменить за 10 минут, теперь требует часа разборки и аккуратной работы с проводкой и датчиками.

В пример можно привести замену топливного фильтра на Kia Sportage третьего поколения. На первый взгляд — элементарная процедура, но проблемы могут возникнуть на ровном месте:

"Сначала снимается воздушный фильтр и его корпус, потом — аккумулятор, за ним — блок управления двигателем. Только после этого можно получить доступ к самому фильтру, который ещё нужно аккуратно извлечь, отсоединив все датчики и крепления. Установка нового фильтра — ещё один квест в обратном порядке", — говорят пользователи сети.

Такой ремонт требует не только времени, но и аккуратности, иначе можно повредить важные компоненты.

Ремонт теперь дороже, потому что он дольше

Сложность доступа = больше часов работы механика. А это уже заметно бьёт по бюджету владельцев. Даже если запчасть стоит недорого, счёт в сервисе будет внушительным. И чем современнее автомобиль, тем выше цена обслуживания - парадокс, но факт.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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