Вот чёткая структура текста по теме "Брутальность на колёсах: как советские грузовики несли страну на себе" — с заголовком, вступлением и итогом:
Они не были красивыми, не отличались плавным ходом, не щеголяли панелью с экраном и подогревом сидений.
Но стоило им завестись, как начинался труд. Советские грузовики не баловали комфортом, зато каждый болт в них был поставлен с одной целью — ехать. Тащить. Работать. До предела.
Именно на таких машинах поднимались стройки века, завозился хлеб в посёлки и уходили в рейс водители, которые знали цену настоящей брутальности.
КАМАЗ — король трасс и строительных площадок. Пыхтит, гремит, но идёт.
ЗИЛ-130 — сине-белая легенда, как из открытки эпохи.
ГАЗ-66 ("шишига") — армейский любимец, который шёл туда, где нет дороги.
Урал-375 — зверь, который ест грязь на завтрак.
МАЗ-500 — белорусская сила и спокойствие, везущий мир на плечах.
Советские грузовики были воплощением духа времени: надёжные, выносливые, грубые, но незаменимые. Они не требовали похвалы, не боялись грязи, не жаловались. Им не нужны были лайки — только дизель и цель.
Сегодня мы с улыбкой вспоминаем, как заводили их с толкача, ругались на сцепление, а потом — всё равно гордились. Потому что они были настоящими. И несли страну на себе — не фигурально, а прямо на платформе.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.