Renault и Nissan снова в огне: суд разрешил массовый иск из-за подделки тестов

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Шотландия становится новой ареной для одного из самых громких автоскандалов последнего десятилетия. Местный суд официально принял к рассмотрению коллективный иск против автопроизводителей Nissan и Renault, которых обвиняют в манипулировании показателями выбросов дизельных двигателей. Это означает, что дело не просто "раздуто", как могли бы надеяться юристы компаний, а имеет веские основания и отправится в полноценное судебное разбирательство.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Nissan Frontier Pro

В чём суть иска

Инициаторами иска выступили около 8500 автовладельцев, заявивших, что стали жертвами введения в заблуждение. Покупатели полагали, что приобретают экологичные и соответствующие стандартам ЕС автомобили, но позже оказалось, что и Nissan, и Renault использовали специальные устройства, занижавшие уровень выбросов в ходе лабораторных испытаний.

Когда информация об этом стала публичной, автомобили резко потеряли в цене, а владельцы — в доверии. Именно этот обман и стал основой коллективного иска, который может стоить компаниям миллионы фунтов в виде компенсаций и штрафов.

Судебные уловки не сработали

Nissan попытался оспорить коллективный иск, заявив, что дело не может рассматриваться в такой форме. Однако шотландский суд отверг аргументы компании, фактически подтвердив: у истцов есть все основания для предъявления претензий.

Адвокат Джозеф Маккей, представляющий пострадавших, стал ключевой фигурой процесса. Именно он разработал юридический механизм, позволивший объединить претензии тысяч автовладельцев. "Мы добились важного решения, — заявил Маккей. — Благодаря реформам в гражданском судопроизводстве Шотландии, обычные потребители наконец-то получили реальный инструмент защиты своих прав".

Почему это важно

Этот случай перекликается с "Дизельгейтом" 2015 года, когда выяснилось, что концерн Volkswagen на протяжении многих лет использовал ПО, обманывающее тесты на выбросы. Тогда скандал потряс автомобильную индустрию: VW выплатил миллиарды евро штрафов и компенсаций, а репутационные потери были куда масштабнее.

Позже аналогичная участь постигла Mercedes-Benz, который также был признан виновным в применении схожих методов манипуляции.

Теперь очередь за Nissan и Renault. И хотя ни одна из компаний пока не признала вину, прецеденты говорят сами за себя. В случае поражения, дело может повлечь за собой не только финансовые, но и репутационные издержки. Особенно на фоне усиливающегося давления на автопром со стороны "зелёной" повестки и требований к прозрачности.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

