Краш-тест провалили — но всё равно в продаже: что скрывают популярные кроссоверы

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В последние годы автомобили становятся всё тяжелее и массивнее — и это тревожит не только экологов, но и экспертов по безопасности. Euro NCAP, независимая организация, проводящая краш-тесты транспортных средств в Европе, всерьёз обеспокоена новой тенденцией.

Фото: commons.wikimedia.org by Human Crash Safety, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Краш-тест

Внедорожники вытесняют легковушки

На сегодняшний день внедорожники занимают уже 54% европейского авторынка, и это — не просто модный тренд. По данным Euro NCAP, в среднем машины "потяжелели" на 100 кг за последние 10 лет. Это значит, что при столкновении с более легким автомобилем шансов у последнего — меньше.

Современные машины действительно отлично защищают своих водителей и пассажиров, но вот их вес и габариты могут обернуться катастрофой для окружающих на дороге. Особенно это касается лобовых столкновений, где тяжёлый автомобиль получает преимущество — но за счёт другого участника.

Испытания, которые вскрывают правду

Чтобы выявить уровень опасности, Euro NCAP проводит тесты с мобильным прогрессивно деформируемым барьером (MPDB). Эта методика позволяет оценить, насколько агрессивно автомобиль ведёт себя при столкновении.

И результаты неутешительны. Audi Q5 и Volkswagen Tayron получили штрафные баллы за "агрессивность" в лобовых ударах. Ранее аналогичные замечания были сделаны к BMW iX, Land Rover Defender, NIO ES8 и Polestar 2.

Но есть и хорошие новости: Mazda CX-60 и CX-80, напротив, получили признание за попытки минимизировать ущерб при столкновениях. Это показывает, что автопроизводители способны учитывать риски и делать вес "умным" - не в ущерб другим.

Приоритет — безопасность всех

Растущий вес автомобилей — это не только вызов инженерам, но и вопрос уличной справедливости. Euro NCAP призывает компании думать не только о своих покупателях, но и о других людях на дороге — пешеходах, велосипедистах и водителях более легких машин.

Уточнения

Краш-те́ст (также крэш-тест, англ. crash test — аварийное испытание) — испытание техники на столкновение.

