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Мощь вместо экономии: почему советские моторы ели бензин, как борщ на обеде

2:43
Авто

Советская техника славилась не глянцем, а характером. Моторы в ней были как идеология — простые, суровые и не склонные к компромиссам.

Шестицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-236
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шестицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-236

Да, они тянули — трактора, машины, бронетехнику, но вместе с этим активно "тянули" и топливо. Почему же советские двигатели получались такими мощными, но такими прожорливыми? Разбираемся с иронией и фактами.

Надёжность важнее экономии

Инженеры СССР не стремились к "европейской утончённости". Главной задачей была живучесть: двигатель должен запускаться в минус 40, работать на бензине с примесями нефти и не ломаться после пары тысяч километров без обслуживания. Итог — толстые стенки цилиндров, массивные поршни и минимальная точность. Выносливо? Да. Экономично? Не смешите карбюратор.

Конструкция с приветом из 50-х

Многие советские двигатели (тот же УМЗ, ЗМЗ, ЯМЗ) оставались почти без изменений десятилетиями. Карбюратор вместо инжектора, отсутствие датчиков, примитивный впуск — всё это делало их похожими на железную печку с коленвалом. Горели, но грели плохо — КПД страдал, расход рос.

Простота — двигатель… расхода

Чем проще — тем надёжнее, говорили на заводах. Поэтому регулировка смеси была условной, как и забота о точной синхронизации работы цилиндров. Точность сгорания топлива была настолько низкой, что его часть просто вылетала в трубу, согревая голубей над гаражами.

Кому нужна экономия, если бензин — копейки?

Тогдашний бензин стоил дешевле лимонада. А если ты — колхоз, совхоз, часть армии или ведомства, то топливо тебе вообще "падало с неба". Никто не считал литры, зато считали тонны вывезенного урожая. Потребление в 18 литров на 100 км? Подумаешь!

Работа в условиях, где японцы мёрзнут

Морозы, грязь, отсутствие сервиса — всё это требовало моторов с гигантскими зазорами и без чувствительных деталей. Жертвовали экономичностью ради надёжности. На выходе получали настоящий "ведро-пылесос", который запускался с третьего удара ломом, но ехал.

Жрал — но ехал

Советские моторы не были созданы для красоты и экономии. Они были рабочими лошадьми с простым нутром и богатым аппетитом. Сегодня такие цифры расхода вызывают священный ужас у владельцев электрокаров. Но в те времена считалось: "Если не жрёт, значит, не работает".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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