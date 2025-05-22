Опытные водители не показывают эти документы инспектору — и вот почему

Вас остановили на дороге, и инспектор, кроме прав и ОСАГО, внезапно просит ещё и медицинскую справку или ПТС? Многие водители не знают, что такие требования могут быть не только лишними, но и противоречить закону. Автоюрист объяснил, какие документы действительно нужно иметь при себе, а какие запрашивать инспектор не вправе.
Согласно пункту 2.1.1 ПДД, при остановке достаточно предъявить:
водительское удостоверение;
свидетельство о регистрации автомобиля (СТС);
полис ОСАГО (бумажный или электронный).
Это обязательный минимум. Всё остальное — по ситуации.
Наличие медицинской справки требуется лишь при получении или замене водительских прав. Если у вас уже есть действующее удостоверение, возить с собой справку не нужно — за исключением случаев, когда в правах указано, что она обязательна (например, при наличии заболеваний). Без такой отметки требование предоставить справку — незаконно.
ПТС нужен только при регистрационных операциях, например, при покупке авто или смене владельца. Для повседневной езды достаточно СТС. Даже если инспектор настаивает, показывать ПТС вы не обязаны.
Если вы едете на личной легковушке, никто не имеет права требовать у вас диагностическую карту. Она нужна исключительно грузовикам, такси и автобусам. Даже если с машиной что-то не так, инспектор может проверить техосмотр по электронной базе, но просить бумажный дубликат — нарушение ваших прав.
Спокойно напомните о пункте 2.1.1 ПДД.
Не вступайте в конфликт и не поддавайтесь на провокации.
Фиксируйте разговор на камеру, если чувствуете давление.
Помните: вежливость и знание своих прав — лучшая защита на дороге.
Води́тель — человек, управляющий транспортным средством.
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