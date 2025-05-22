Опытные водители не показывают эти документы инспектору — и вот почему

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Вас остановили на дороге, и инспектор, кроме прав и ОСАГО, внезапно просит ещё и медицинскую справку или ПТС? Многие водители не знают, что такие требования могут быть не только лишними, но и противоречить закону. Автоюрист объяснил, какие документы действительно нужно иметь при себе, а какие запрашивать инспектор не вправе.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Что действительно нужно иметь при себе

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, при остановке достаточно предъявить:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации автомобиля (СТС);

полис ОСАГО (бумажный или электронный).

Это обязательный минимум. Всё остальное — по ситуации.

Медицинская справка — не для каждого

Наличие медицинской справки требуется лишь при получении или замене водительских прав. Если у вас уже есть действующее удостоверение, возить с собой справку не нужно — за исключением случаев, когда в правах указано, что она обязательна (например, при наличии заболеваний). Без такой отметки требование предоставить справку — незаконно.

Паспорт транспортного средства (ПТС) — дома, а не в бардачке

ПТС нужен только при регистрационных операциях, например, при покупке авто или смене владельца. Для повседневной езды достаточно СТС. Даже если инспектор настаивает, показывать ПТС вы не обязаны.

Диагностическая карта — только для коммерческого транспорта

Если вы едете на личной легковушке, никто не имеет права требовать у вас диагностическую карту. Она нужна исключительно грузовикам, такси и автобусам. Даже если с машиной что-то не так, инспектор может проверить техосмотр по электронной базе, но просить бумажный дубликат — нарушение ваших прав.

Как себя вести, если требуют лишнего

Спокойно напомните о пункте 2.1.1 ПДД.

Не вступайте в конфликт и не поддавайтесь на провокации.

Фиксируйте разговор на камеру, если чувствуете давление.

Помните: вежливость и знание своих прав — лучшая защита на дороге.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством.

