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Чудовище, которое кормят тоннами дизеля: самый могучий самосвал всех времён

3:02
Авто

Он не просто огромен — он вне конкуренции. БелАЗ 75710, самый большой самосвал в мире, способен перевозить до 450 тонн груза за один рейс. Настоящий монстр горнодобывающей индустрии, который не просто удивляет габаритами, но и задаёт новые стандарты эффективности на карьерах по всему миру.

Самосвал
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосвал

Когда масштаб говорит сам за себя

С момента выхода в 2013 году этот колосс от белорусского предприятия БелАЗ стал символом инженерного могущества. Его размеры поражают: длина — 20,6 м, ширина — почти 10 м, высота — 8,26 м. И это без груза. Полностью загруженный 75710 весит 810 тонн.

Секрет устойчивости — уникальная конструкция шасси с двумя осями и восемью колёсами (каждое — почти человеческий рост). Машина разворачивается на 19,8 м и использует особо прочную сталь AHSS, что обеспечивает отличное соотношение массы к полезной нагрузке.

Сила двух моторов

Внутри БелАЗа скрываются два дизельных V16 двигателя MTU по 2300 л. с. каждый. В сумме — 4600 "лошадей". Вместо прямой трансмиссии — дизель-электрическая схема Siemens: моторы питают генераторы, которые обеспечивают тягу электрическим двигателям. Такая система даёт исключительное управление, особенно важно при работе под полной нагрузкой.

Рекордсмен по всем фронтам

Сертификат из Книги рекордов Гиннесса — не просто реклама. Его грузовой кузов объёмом почти 270 кубометров способен везти 450 тонн за раз. Это значит меньше рейсов, меньше затрат и выше производительность. Правда, и потребление под стать — около 1300 литров на 100 км, или до 800 литров в час при полной мощности. Топливные баки вмещают 5600 литров — этого хватает всего на 7 часов.

Техника будущего с вызовами настоящего

Несмотря на уникальные характеристики, БелАЗ 75710 сталкивается с проблемами. Санкции могут затруднить поставки ключевых компонентов — двигателей MTU и систем Siemens. Тем не менее, машина построена с расчётом на надёжность: многие детали заимствованы от предыдущих моделей, чтобы облегчить обслуживание и сократить обучение персонала.

Этот самосвал — больше, чем просто машина. Это инженерное достижение, призванное сократить затраты и изменить правила игры в добывающей промышленности. БелАЗ 75710 — настоящая легенда на колёсах.

Уточнения

Самосвал — грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом, механически наклоняемым для выгрузки груза или с принудительной разгрузкой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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