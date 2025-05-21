Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как

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2:05
Авто

С приходом тепла многие водители бросают привычку прогревать машину. Зачем терять время, если на улице плюс двадцать, а мотор, как говорят производители, готов к движению сразу после старта? Но специалисты с этим не согласны — особенно те, кто каждый день чинит "уставшие" двигатели.

Капот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Почему прогрев важен даже летом

В холодную зиму прогрев — дело привычное. Он нужен и мотору, и водителю, который не хочет дрожать в промёрзшем салоне. А летом? Печка не нужна, жара обжигает стекло — хочется быстрее включить кондиционер и поехать. Но двигатель — не человек. Даже в тёплую погоду ему нужно время, чтобы масло разошлось по всем каналам и начало защищать детали от трения.

Первые пару минут холостого хода позволяют силовому агрегату "встать на ноги". Как только обороты двигателя стабилизировались — можно начинать движение. Такой мягкий старт помогает избежать преждевременного износа и продлевает жизнь мотору.

Успокойся и едь

После запуска, даже в жару, не стоит сразу давить на газ. Первые 3-5 минут трансмиссия и другие узлы машины "просыпаются" и выходят в рабочий режим. Это особенно актуально для автомобилей с автоматом, но и владельцам "механики" не стоит забывать о бережном обращении. Плавное начало движения снижает нагрузку на узлы и продлевает срок их службы.

Кому верить — маркетологам или механикам

Автопроизводители уверяют: современные моторы можно сразу запускать в бой. Но опытные мастера считают такие рекомендации частью маркетинговой игры. Ведь задача бренда — чтобы машина пережила гарантийный срок. А дальше — как получится.

Если же хочется ездить долго и без поломок, стоит уделить двигателю немного внимания: дать ему время на "расслабленный" старт, не перегружать трансмиссию в первые минуты и помнить — бережный подход работает круглый год.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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