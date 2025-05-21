Дизель сдулся? Вот почему мотор вдруг теряет тягу и как это остановить

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль вроде бы едет, но уже не так бодро, как раньше. Дизельный мотор теряет силу — и большинство водителей даже не сразу замечают это. Однако снижение тяги — тревожный сигнал. Он может указывать на целый список технических проблем, о которых важно знать заранее.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

Основные виновники: от фильтров до клапанов

Чаще всего причина скрывается в системах питания, выпуска или газораспределения. Вот что стоит проверить в первую очередь:

1. Засорённые фильтры. Топливный и воздушный фильтры — расходники, их нужно менять вовремя. Засорённый топливный фильтр не даёт мотору нужного количества топлива, а грязный воздушный — ограничивает приток воздуха. В итоге — плохое смесеобразование и "задумчивый" двигатель.

2. Проблемы с форсунками. Форсунки могут засориться или, наоборот, застрять в открытом положении. И в том, и в другом случае топливо поступает неравномерно, и мотор не развивает нужной мощности.

3. Нарушение фаз газораспределения. Изношенный ремень ГРМ или его смещение — классическая причина падения тяги. Если не решить проблему вовремя, это грозит серьёзными поломками.

4. Слабая компрессия. Ослабленные клапаны нарушают компрессию в цилиндрах. А без правильной компрессии дизельный мотор теряет половину своего потенциала.

5. Загрязнённая выхлопная система. Забитый сажей или льдом глушитель, как и засорённый катализатор, мешает свободному выходу отработанных газов. Итог — двигатель "задыхается".

Электроника тоже может подвести

Современные дизели управляются "мозгами" — ЭБУ, которые опираются на сигналы от датчиков. Сбой в датчике кислорода, температуры или самого блока управления может изменить алгоритм работы двигателя. Результат: сниженная мощность и повышенный расход топлива.

Другие возможные причины

Иногда падение мощности вызвано:

перегревом двигателя (выхлоп белый — не сгоревшее топливо),

неисправностями тормозной системы (мотору сложнее вращать колёса),

чёрным дымом (форсунки переливают).

Что делать в первую очередь

Проверьте:

систему подачи топлива (бак, трубки, фильтры);

воздушные фильтры;

состояние двигателя, включая форсунки и зажигание.

Не забывайте о безопасности

Перед любой диагностикой:

поставьте авто на ручник;

наденьте перчатки и очки;

убедитесь, что инструменты исправны.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

