Дизель сдулся? Вот почему мотор вдруг теряет тягу и как это остановить

Автомобиль вроде бы едет, но уже не так бодро, как раньше. Дизельный мотор теряет силу — и большинство водителей даже не сразу замечают это. Однако снижение тяги — тревожный сигнал. Он может указывать на целый список технических проблем, о которых важно знать заранее.
Чаще всего причина скрывается в системах питания, выпуска или газораспределения. Вот что стоит проверить в первую очередь:
1. Засорённые фильтры. Топливный и воздушный фильтры — расходники, их нужно менять вовремя. Засорённый топливный фильтр не даёт мотору нужного количества топлива, а грязный воздушный — ограничивает приток воздуха. В итоге — плохое смесеобразование и "задумчивый" двигатель.
2. Проблемы с форсунками. Форсунки могут засориться или, наоборот, застрять в открытом положении. И в том, и в другом случае топливо поступает неравномерно, и мотор не развивает нужной мощности.
3. Нарушение фаз газораспределения. Изношенный ремень ГРМ или его смещение — классическая причина падения тяги. Если не решить проблему вовремя, это грозит серьёзными поломками.
4. Слабая компрессия. Ослабленные клапаны нарушают компрессию в цилиндрах. А без правильной компрессии дизельный мотор теряет половину своего потенциала.
5. Загрязнённая выхлопная система. Забитый сажей или льдом глушитель, как и засорённый катализатор, мешает свободному выходу отработанных газов. Итог — двигатель "задыхается".
Современные дизели управляются "мозгами" — ЭБУ, которые опираются на сигналы от датчиков. Сбой в датчике кислорода, температуры или самого блока управления может изменить алгоритм работы двигателя. Результат: сниженная мощность и повышенный расход топлива.
Иногда падение мощности вызвано:
перегревом двигателя (выхлоп белый — не сгоревшее топливо),
неисправностями тормозной системы (мотору сложнее вращать колёса),
чёрным дымом (форсунки переливают).
Проверьте:
систему подачи топлива (бак, трубки, фильтры);
воздушные фильтры;
состояние двигателя, включая форсунки и зажигание.
Перед любой диагностикой:
поставьте авто на ручник;
наденьте перчатки и очки;
убедитесь, что инструменты исправны.
Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.