Хавалы на экспорт, Камри — для себя: как китайцы выбирают авто

Китайские машины заполонили российский рынок и, похоже, останутся здесь надолго. Хавалы, Омоды и Чери уверенно теснят конкурентов, предлагая всё больше опций, технологий и смелого дизайна. Но возникает логичный вопрос: а сами-то китайцы ездят на том, что экспортируют к нам?
Ответ может вас удивить.
Оказывается, в 2023 году первое место по продажам в Китае занял вовсе не местный бренд. Лидером стал… Volkswagen. Конкретно — модель Lavida, технически это аналог Jetta на платформе MQB, адаптированный под китайский рынок. Второе место также за VW — Sagitar, который внешне напоминает седьмую Джетту, только с удлинённым кузовом. И да, китайцы массово берут именно C-класс, а не экономичные хэтчи.
Это уже говорит о том, что уровень жизни позволяет им смотреть в сторону "немцев" — даже если это локальная сборка, репутация бренда работает.
Первым по-настоящему китайским брендом в списке стал BYD. Марка не так заметна в России, но у себя дома бьёт рекорды. Их Qin Plus DM-i, гибрид с космическим дизайном, оказался настоящим хитом. Почему он не популярен у нас? Возможно, потому что качественные китайские машины пока не спешат к российскому покупателю.
В статистике российских объявлений BYD явно уступает:
Haval — около 17 тысяч машин,
Omoda — 14 тысяч,
BYD — всего 723.
И это при том, что внутри Китая BYD активно вытесняет не только местные, но и иностранные марки.
Третье место по продажам в Китае за 2023 год — Toyota Camry. Более 160 тысяч проданных экземпляров. К слову, Corolla отстала ненамного — её разобрали в количестве около 142 тысяч машин. Чуть ниже в списке — Honda. И только потом начинают появляться "свои": Changan, Geely и GAC.
Так стоит ли удивляться, что китайцы выбирают для себя немцев и японцев? Собственные бренды пока вызывают у них меньше доверия, особенно в масс-сегменте. И это о многом говорит.
Да. Changan и Geely уже подбираются к вершинам рейтингов. И хотя на форумах по-прежнему можно встретить иронию в адрес бюджетных моделей, качество улучшается, а доверие растёт. Китайцы всё чаще смотрят на свои марки без брезгливости — и это тревожный звонок для конкурентов.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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