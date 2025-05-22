Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставайтесь на связи: уникальные сервисы в Дубае, которые стоит попробовать
Топ-5 культовых закусок и десертов советских столовых
Тайна упаковки: зачем английские огурцы заворачивают в пластик
Здравоохранение в СССР: плюсы и минусы системы бесплатной медицины
Вызов скорой обернулся трагедией: укол стал последним для оренбурженки
Селфи с лазером: как фото машины может оставить вас без телефона
Как победить слепые побеги: секреты цветения роз для опытных цветоводов
Революция начинается под землёй: под нашими ногами — источник энергии на 170 000 лет
Говядине из США — нет: крупные британские супермаркеты поддерживают местных фермеров

Хавалы на экспорт, Камри — для себя: как китайцы выбирают авто

2:46
Авто

Китайские машины заполонили российский рынок и, похоже, останутся здесь надолго. Хавалы, Омоды и Чери уверенно теснят конкурентов, предлагая всё больше опций, технологий и смелого дизайна. Но возникает логичный вопрос: а сами-то китайцы ездят на том, что экспортируют к нам?

Volkswagen T-Roc
Фото: Volkswagen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Volkswagen T-Roc

Ответ может вас удивить.

Volkswagen в лидерах

Оказывается, в 2023 году первое место по продажам в Китае занял вовсе не местный бренд. Лидером стал… Volkswagen. Конкретно — модель Lavida, технически это аналог Jetta на платформе MQB, адаптированный под китайский рынок. Второе место также за VW — Sagitar, который внешне напоминает седьмую Джетту, только с удлинённым кузовом. И да, китайцы массово берут именно C-класс, а не экономичные хэтчи.

Это уже говорит о том, что уровень жизни позволяет им смотреть в сторону "немцев" — даже если это локальная сборка, репутация бренда работает.

Где же "свои" машины

Первым по-настоящему китайским брендом в списке стал BYD. Марка не так заметна в России, но у себя дома бьёт рекорды. Их Qin Plus DM-i, гибрид с космическим дизайном, оказался настоящим хитом. Почему он не популярен у нас? Возможно, потому что качественные китайские машины пока не спешат к российскому покупателю.

В статистике российских объявлений BYD явно уступает:

  • Haval — около 17 тысяч машин,

  • Omoda — 14 тысяч,

  • BYD — всего 723.

И это при том, что внутри Китая BYD активно вытесняет не только местные, но и иностранные марки.

И снова не китайцы

Третье место по продажам в Китае за 2023 год — Toyota Camry. Более 160 тысяч проданных экземпляров. К слову, Corolla отстала ненамного — её разобрали в количестве около 142 тысяч машин. Чуть ниже в списке — Honda. И только потом начинают появляться "свои": Changan, Geely и GAC.

Так стоит ли удивляться, что китайцы выбирают для себя немцев и японцев? Собственные бренды пока вызывают у них меньше доверия, особенно в масс-сегменте. И это о многом говорит.

Есть ли надежда на китайские бренды

Да. Changan и Geely уже подбираются к вершинам рейтингов. И хотя на форумах по-прежнему можно встретить иронию в адрес бюджетных моделей, качество улучшается, а доверие растёт. Китайцы всё чаще смотрят на свои марки без брезгливости — и это тревожный звонок для конкурентов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года
Мир. Новости мира
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года Аудио 
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Последние материалы
Селфи с лазером: как фото машины может оставить вас без телефона
Как победить слепые побеги: секреты цветения роз для опытных цветоводов
Революция начинается под землёй: под нашими ногами — источник энергии на 170 000 лет
Говядине из США — нет: крупные британские супермаркеты поддерживают местных фермеров
Секрет идеального бицепса: три шага к подтянутым рукам – хватит делать это упражнение неправильно
Что скрывают производители скрабов для кожи головы: правда о пользе и рисках использования
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Прохор Шаляпин признался, откуда у него деньги на шикарную жизнь
Хавалы на экспорт, Камри — для себя: как китайцы выбирают авто
В салоне новинка, а по факту 2023-й: кто не может распродать остатки автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.