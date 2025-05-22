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Престиж за разумные деньги: какие авто дарят статус и комфорт

2:33
Авто

Гоняться за понтами — не всегда глупо. Иногда это вкус к жизни. Особенно, если выбрать такую "понторезку", которая не высосет бюджет до последней копейки. Да, такие существуют. Вот три подержанных авто, которые когда-то стоили миллионы, а сейчас могут подарить статус, комфорт и эмоции за разумные деньги.

Infiniti QX60
Фото: Wikipedia by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Infiniti QX60

Porsche Cayenne II (958): не только "задиры"

Удивительно, но именно простой бензиновый Cayenne с мотором 3.6 на 300 л. с. — один из самых адекватных вариантов. Без пневмы, без V8, без дорогущей начинки. Под капотом — атмосферник с чугунным блоком и цепным ГРМ, который спокойно ходит до 200 тыс. км (потом желательно заменить цепь, двигатель придется снимать). Коробка — надежный автомат Aisin, рассчитанный на 550 Нм. По кузову — почти не ржавеет, а в салоне всё на уровне Porsche. Главное — найти живой экземпляр без криминала и с историей обслуживания.

Infiniti FX37 (QX70): дерзкий японец

Если хочется "японца" с харизмой — этот Infiniti не разочарует. V6 на 333 л. с. с атмосферным впрыском, цепным ГРМ и весьма выносливой коробкой. Самая частая проблема — износ фазовращателей, но ремонт недорогой. Главное — не брать версию с дизелем. Управляемость специфичная: машина любит хорошие дороги, а подвеска в комплектации S с электронными стойками — дорогая. Зато кузов не ржавеет, мотор тянет бодро, салон приятный, и в целом — это один из самых эмоциональных кроссоверов своего времени.

Jeep Grand Cherokee WK2: брутальный американец

Если хочется что-то побольше и проходимее — Grand Cherokee подходит идеально. Версия с бензиновым 3.6 Pentastar — самый разумный выбор. Проблемы — прокладка маслоохладителя и старые распредвалы (на машинах до 2012 г.). Зато коробка — надежная 5-ступенчатая от Mercedes, рама, понижайка, и неплохая антикоррозийная защита. Только избегайте пневмы — в возрасте она превращается в лотерею. Ну и расход — 17-18 л в городе. Но за это прощается почти всё.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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