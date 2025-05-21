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Забытая классика: 3 модели, которые могли изменить облик советского автопрома

2:43
Авто

В советском автопроме было всё: и воля к прогрессу, и талант конструкторов, и бесконечные комиссии, способные угробить любую светлую идею.

Конаев, музей ретро-автомобилей, ВАЗ 2108 кабриолет
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Конаев, музей ретро-автомобилей, ВАЗ 2108 кабриолет

Некоторые машины так и не доехали до народа — не потому что были плохи, а потому что оказались слишком хорошими, слишком смелыми или просто "не туда смотрели".

Вот пять таких авто — призраков на дорогах истории.

1. ЗИЛ-4102: лимузин для других времён

Планировался как "советский Mercedes" конца 1980-х — более современная замена громоздкому ЗИЛ-4104. Обтекаемый кузов, фары в стиле Audi 100, кожаный салон, автоматическая коробка и даже (!) дисковые тормоза на всех колёсах.

Почему не взлетел:

Потому что Советский Союз уже садился в занос. Модель выпустили в двух прототипах, но в 1991 году стало не до лимузинов — особенно тех, что созданы не для "блатных", а для воображаемого нового класса чиновников-реформаторов. Итог — музей.

2. НИИ ЭМЗ "Москвич-2144 Истра": киберпанк по-советски

Футуристичный концепт-кар с дверьми типа "крыло чайки", солнечными батареями и аэродинамикой самолёта. Разрабатывался как "автомобиль завтрашнего дня". Очень завтрашнего.

Почему не поехал:

Даже в 1985-м он казался слишком космическим. Сложность конструкции, отсутствие технологий и общее недоверие к "новым формам" сыграли против. Авто остался экспонатом. Его макет стоял в выставочном павильоне ВДНХ как доказательство того, что у нас тоже умеют "как у них".

3. ВАЗ-2108 "Тарзан": полноприводный мутант

Кроссовер на базе "восьмёрки", где шасси от Нивы, а кузов от переднеприводной легковушки. Монстр, придуманный на стыке здравого смысла и инженерного отчаяния.

Почему не прижился:

Он был круче любого "паркетника" того времени, но сборка — мелкосерийная, цена — космос, надёжность — спорная. Слишком нишевый, слишком странный.

Эпилог: автопром с разбега — но в стену

Советский автопром не умел вовремя — зато умел интересно. Среди тысяч унылых "Жигулей" и "Москвичей" прятались настоящие бриллианты. Они рождались не вопреки, а потому что кто-то ещё верил, что мы можем делать лучше. И делали. Только никто не дал им поехать дальше сборочного цеха.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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